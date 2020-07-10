Все ближе к чемпионству: прогноз на матч «Реал» — «Алавес»
Легкие три очка для фаворита.
Легкие три очка для фаворита.
Несмотря на все сложности календаря, «Реал» продолжает штамповать победы одну за другой — уже 7 после рестарта! Даже там, где потеря очков казалась неминуемой, мадридский клуб находил путь, чтобы добыть три очка:
«Алавес» вышел после перерыва в чемпионате совершенно разобранным и умудрился проиграть 6 матчей из 7, причем с «Сельтой» и вовсе сгорел 0:6. Как это часто бывает в таких случаях, один тренер уходит и приходит другой. Теперь в «Алавесе» рулит Хуан Муньис, его главная задача — не допустить вылета команды в сегунду, но пока есть запас в три очка.
В трех последних матчах «Реал» выигрывал с минимальным счетом 1:0, и сегодня против такой разобранной команды «сливочных» должно прорвать. Да, не будет Рамоса — главного бомбардира (5 голов в последних 7 матчах), но и без капитана мадридцы уверенно заберут свои три очка. Смело берем «победу “Реала” с форой -1,5 за 1,77» в БК «Марафон».
Интересно, что «Реал» остается самой бьющей командой Ла Лиги, но этим летом преимущество мадридцев над соперниками в этом компоненте не так велико. Вторым вариантом на этот матч предлагаем заиграть такую ставку: «Алавес» победит по ударам по воротам с форой +9" за 1,9" в БК Betcity. После рестарта «Реал» лишь один раз выиграл с разницей в 9 ударов и больше. Вероятно, плотный календарь напрямую влияет на активность футболистов.
Андрей Санталов