«Лестер», «Ман Юнайтед» и «Челси» бьются за ЛЧ, суперматчи в Италии

Источник: AFP 2020

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«Милан» — «Аталанта»



Прогноз: ничья за 3.93.

Италия 2019/2020 Тур 36, 24.07.2020, 22:45 Милан - Аталанта -

Встреча двух лучших клубов Италии этого лета. «Аталанта» после возобновления чемпионата выиграла 8 матчей (+2 ничьи), «Милан» выиграл 7 (+2 ничьи) — таких результатов нет даже у «Ювентуса». Для «россонери» сейчас хорошее время: они уже вышли в Лигу Европы, Пиоли остался главным тренером, а если еще и Ибрагимович подпишет новый контракт… «Аталанта» же впервые в истории может стать второй в серии А и забить 100 голов, но в двух последних матчах стал видно, что команда все-таки устала от такого графика. Ничья будет достойным исходом во встрече таких соперников.



«Дженоа» — «Интер»



Прогноз: «Дженоа» не проиграет за 2.30.

Италия 2019/2020 Тур 36, 25.07.2020, 20:30 Дженоа - Интер -

В отличие от соперника «Дженоа» сохранил турнирную мотивацию: команда из Генуи еще не обезопасила себя от вылета, поэтому бьется в каждом матче. Три победы в 4 последних встречах намекают на хорошую форму «Дженоа». Кстати, экс-защитник «Зенита» Кришито — второй бомбардир в команде, у него уже 8 голов с пенальти. Для максималиста Конте нет разницы, какое место занимать в чемпионате, раз уже первыми не стать, а выход в ЛЧ обеспечен. Так что «Интеру» нет смысла тут упираться, впереди два топовых матча с «Наполи» и «Аталантой», да и плей-офф Лиги Европы в августе надо держать в голове.



«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»



Прогноз: «Лестер» победит за 3.21.

Англия 2019/2020 Тур 38, 26.07.2020, 18:00 Лестер - Манчестер Юнайтед -

«Лестеру» отступать некуда, только победа гарантирует выход в Лигу чемпионов. За команду Роджерса говорит недельная подготовка (у «МЮ» лишь три дня), лучший бомбардир АПЛ Варди и хорошие результаты дома (11 побед в 18 матчах). Манкунианцы же долго шли без поражений в 2020 году, пока не споткнулись о «Челси» в Кубке Англии. Есть вопросы по Де Хеа, который продолжает результативно ошибаться, да и недавняя ничья с «Вест Хэмом» показала, что силы у игроков «Ман Юнайтед» на исходе.



«Челси» — «Вулверхэмптон»



Прогноз: ничья за 3.68.

Англия 2019/2020 Тур 38, 26.07.2020, 18:00 Челси - Вулверхэмптон Уондерерс -

Молодая команда Лэмпарда практически непредсказуема в этом сезоне. Выиграть у «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»? Пожалуйста. Влететь 0:3 «Шеффилд Юнайтед»? Тоже запросто. Почти весь чемпионат лондонцы шли в зоне ЛЧ, а в последнем туре могут из нее выпасть. Вопрос на миллион: хватит ли сил игрокам «синих» после двух напряженных матчей с " Ман Юнайтед" и «Ливерпулем»? «Вулверхэмптону» тоже нужна победа, чтобы гарантированно попасть в Лигу Европы, сзади их поджимает «Тоттенхэм». Причем «волки» хорошо играют в гостях с топ-клубами в этом сезоне: проиграли только «Ливерпулю». Ничья здесь никого не устроит, но логика в футболе, как известно, срабатывает не всегда.



«Ювентус» — «Сампдория»



Прогноз: «Ювентус» победит с разницей 1 за 3.83.

Италия 2019/2020 Тур 36, 26.07.2020, 22:45 Ювентус - Сампдория -

«Ювентус» не смог стать чемпионом в матче с «Удинезе». И теперь короткий отдых и потраченные эмоции после предыдущего матча вряд ли позволят разгромить соперника, хоть и можно предположить, что титул подопечные Сарри завоюют уже в этой игре. «Сампдория» с помощью Раньери удержалась в серии А и теперь доигрывает сезон, но дон Клаудио, конечно, найдет слова для своих игроков перед таким матчем и не допустит разгрома.

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