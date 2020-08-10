Голы будут: прогноз на матч «Интер» — «Байер»

Источник: AP 2020

В 1/8 финала Лиги Европы «Интер» прошел, но был не особо убедителен. Испанцы упустили шанс сравнять счет с пенальти при 0:1, были и еще моменты у ворот Хандановича. Лукаку при этом продолжает показывать удивительную эффективность. Бельгиец забил в третьем матче ЛЕ подряд, а если взять всю его серию в этом турнире с 2014 года, то он забивает уже 8 матчей подряд, такое раньше удавалось только Ширеру. По результатам первый сезон для Конте в «Интере» складывается хорошо: второе место в серии А и первый выход в четвертьфинал еврокубков с 2011-го.

«Байеру» было проще, ответная игра с «Рейнджерс» (1:0) была, по сути, разминкой после 3:1 в Шотландии. Все ждут, как в Лиге Европы проявит себя звезда Леверкузен Хаверц — с шотландцами 20-летний форвард мог делать хет-трик, но так и не забил. Еще одну опасность для «Интера» представляет Фолланд — нападающий благодаря перерыву в сезоне успел восстановиться от травмы голеностопа. «Байер» любит прессинговать и владеть мячом, интересно, что против такой тактики придумает Конте.

Команда Боша известна приверженностью к атакующему футболу и после рестарта бундеслиге в мае забивала в 11 из 12 матчей. «Интер» же провел 5 последних игр на ноль — эта серия вполне может сегодня прерваться. Первая вариант на этот матч — «обе забьют». В БК 1Х Ставка это событие оценивают коэффициентом 1,63. Можно и рискнуть: на «обе забьют и тотал больше 2,5» дают 1,97.