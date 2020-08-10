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17:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Голы будут: прогноз на матч «Интер» — «Байер»

Ждем веселый футбол.

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Источник: AP 2020

В 1/8 финала Лиги Европы «Интер» прошел, но был не особо убедителен. Испанцы упустили шанс сравнять счет с пенальти при 0:1, были и еще моменты у ворот Хандановича. Лукаку при этом продолжает показывать удивительную эффективность. Бельгиец забил в третьем матче ЛЕ подряд, а если взять всю его серию в этом турнире с 2014 года, то он забивает уже 8 матчей подряд, такое раньше удавалось только Ширеру. По результатам первый сезон для Конте в «Интере» складывается хорошо: второе место в серии А и первый выход в четвертьфинал еврокубков с 2011-го.

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«Байеру» было проще, ответная игра с «Рейнджерс» (1:0) была, по сути, разминкой после 3:1 в Шотландии. Все ждут, как в Лиге Европы проявит себя звезда Леверкузен Хаверц — с шотландцами 20-летний форвард мог делать хет-трик, но так и не забил. Еще одну опасность для «Интера» представляет Фолланд — нападающий благодаря перерыву в сезоне успел восстановиться от травмы голеностопа. «Байер» любит прессинговать и владеть мячом, интересно, что против такой тактики придумает Конте.

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Команда Боша известна приверженностью к атакующему футболу и после рестарта бундеслиге в мае забивала в 11 из 12 матчей. «Интер» же провел 5 последних игр на ноль — эта серия вполне может сегодня прерваться. Первая вариант на этот матч — «обе забьют». В БК 1Х Ставка это событие оценивают коэффициентом 1,63. Можно и рискнуть: на «обе забьют и тотал больше 2,5» дают 1,97.

«Интер» достаточно много фолит после рестарта. Меньше всего нарушений было против «Хетафе», но там подопечные Конте особо не прессинговали соперника. Здесь же мячом чаще владеть будет «Байер». Недавно в похожей по сценарию встрече с «Наполи» интеристы перефолили соперника 16:8. Сегодня им вполне по силам превзойти тотал в 12 нарушений. Еще одна ставка — «индивидуальный тотал “Интера” по фолам больше 12,5 за 1,8» в БК «Париматч».

Андрей Санталов

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