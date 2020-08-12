Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?

Видов ставок в мире беттинга очень много, и на первых порах бывает непросто разобраться с этим многообразием. Давайте посмотрим, какие ставки являются самыми популярными на примерах живых матчей и реальных коэффициентов от БК 1Х Ставка.



Ставки на исход



Очень распространенный вид ставок. Не требует каких-то особых знаний, практически каждый болельщик может выбрать команду в своем виде спорта и оценить ее шансы на успех. Выглядит это так:



Пример: «Аталанта» — «ПСЖ»



П1 (победа первой команды) — 3,62, Х (ничья) — 4, П2 (победа второй команды) — 2.



Если вы поставите 1000 рублей на победу «ПСЖ», то в случае прохода ставки получите 2000 рублей, из которых чистая сумма выигрыша составит 1000 рублей.



Двойной исход



При выборе подходящего события в матче (в футболе, хоккее и других видах в спорта) необязательно выбирать между победой и ничьей команды — можно сыграть на том, что она не проиграет. Так мы закрываем сразу два исхода из трех — заманчивая стратегия при условии правильного выбора матча.



Пример: «Вашингтон» — «Айлендерс»



1Х (победа первой команды или ничья) — 1,46, 12 (победа одной из команд) — 1,25, Х2 (победа второй команды или ничья) — 1,73.



При ставке в 1000 рублей на то, что «Айлендерс» как минимум не проиграют в основное время, вы выиграете 1730 рублей.



Ставки на тотал



Еще один очень популярный вид ставок. Его выбирают, или когда не хотят угадывать победителя, или когда на фаворита дается слишком маленький коэффициент — тогда проще поставить на количество голов (или очков) в матче или, например, количество геймов в теннисе.



Пример: «РБ Лейпциг» — «Атлетико»



Тотал 2,5 Б — 2,37, тотал 2,5 М — 1,65.



Если в этом матче будет минимум 3 гола, то тысяча рублей принесет вам выигрыш в 2370 рублей. Тут можно и подстраховаться: если выберете ставку 2 Б (два гола и больше) за 1,72, то при счете 2:0, 1:1 или 0:2 вам вернут ваши деньги. Если же будет три гола, то выигрыш составит 1720 рублей.



Сюда же относятся ставки на индивидуальный тотал — подходит в случаях, когда вы рассчитываете на результативность только одной команды.



Пример: «Колорадо» — «Аризона»



Индивидуальный тотал «Колорадо» больше 3 — 1,87.



При ставке в 1000 рублей 4 шайбы игроков «Колорадо» принесут вам выигрыш в 1870 рублей.



Ставки с форой



Часто на явного фаворита бывают слишком маленькие коэффициенты, в таких случаях многие предпочитают брать фору, предполагая что разница в счете будет минимум два гола.



Пример: «Манчестер Сити» — «Лион»



Ф1 (-1,5) — 1,84, Ф2 (+1,5) — 2,07.



Тут победа «Манчестер Сити» с разницей минимум в два мяча при ставке 1000 рублей в БК 1Х Ставка принесет выигрыш в 1840 рублей. Если же вы на стороне «Лиона и считаете, что французский клуб проиграет не больше чем в один мяч, тогда ваш выигрыш составит 2070 рублей.



Одна из популярных здесь вариантов — ставка с форой 0. При ничьей будет возврат, что, конечно, приятнее проигрыша.



Пример: “Барселона” — Бавария»



Победа «Барселоны» с форой 0 — 2,7, победа «Баварии» с форой 0 — 1,52.



Каталонский клуб здесь не является фаворитом, поэтому на его победу дается высокий коэффициент, и если каталонцы выиграют, то тысяча рублей превратится в 2700 рублей.



Все эти виды ставок относятся к так называемому бигмаркету — матчам ведущих европейских чемпионатов, еврокубков и главным турнирах в своих видах спорта. Лимиты на такие события достаточно высокие, поэтому можно ставить крупные суммы вплоть до нескольких миллионов рублей. Еще один плюс бигмаркета — котировки коэффициентов тут держатся достаточно долго и не падают резко вниз, реагируя на перевес ставок в какую-либо сторону.