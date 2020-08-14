Левандовски или Месси? Анонс матча «Барселона» — «Бавария»
Роберт может отправить Лео в отпуск уже сегодня.
Роберт может отправить Лео в отпуск уже сегодня.
«Барселона» провалила летнюю часть чемпионата Испании. Упущенный титул и блеклая игра вывели из себя даже Месси. Обычно спокойный Лео даже назвал свою команду слабой, которую может обыграть любой, проявив достаточное желание. Все это намекает на смену тренера, но, пока сезон еще не закончен, в «Барсе»
«Бавария» ударно вышла после июльского перерыва и размялась на «Челси». Левандовски — все такая же голевая машина: поучаствовал во всех 4 мячах (два забил и две передачи отдал), остальные футболисты смотрелись тоже хорошо. В мае и июне мюнхенцы катком прошлись по соперникам в бундеслиге, и, судя по матчу с «Челси», готовы сделать это и в Лиге чемпионов. Последний раз «Бавария» побеждала в главном европейском турнире 7 лет назад — у немецкого
Этот матч можно еще представить в виде дуэли двух суперзвезд — Месси против Левандовского. Оба футболиста претендовали на «Золотой мяч», но эту премию, увы, в этом году отменили. У Роберта и Лео удивительная статистика в этом сезоне. Поляк забил 53 гола и отдал 8 передач в 44 матчах (голевое действие каждые 63 минуты). Аргентинец отличался реже, но зато сколько голевых передач! В цифрах это выглядит так: 31 гол и 25 ассистов в 43 матчах (голевое действие каждые 66 минут).
Здорово, что Месси и Левандовски могут на поле выяснить, кто из них круче. А мы заодно посмотрим и на дуэль вратарей Нойер — тер Стеген.
У «Баварии» длится фантастическая беспроигрышная серия — последний раз команда
«Барселона» таким похвастаться не может, каталонцы в июле умудрились уступить даже «Осасуне».
Закономерно, что фаворитом в этой паре являются мюнхенцы, и тут, скорее, повторится 2013 год, когда немецкий клуб разгромил «Барсу» с общим счетом 7:0, чем 2015-й, когда каталонцы выиграли по итогам двух матчей 5:3. На победу «Баварии» дают хорошие коэффициенты, в БК 1Х Ставка она оценивается, например, в 2,01.
Андрей Санталов