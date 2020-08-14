Клубу Федуна пора побеждать: прогноз на матч «Спартак» — «Ахмат»
В РПЛ начинается второй тур.
В РПЛ начинается второй тур.
Два пенальти в ворота «Спартака» в первом туре так всколыхнули РПЛ, что судейский вопрос стал главным в лиге. Клуб Федуна в итоге не снялся с чемпионата, и теперь должен
«Ахмат» сменил тренера в межсезонье, но пока и при Талалаеве не впечатляет. В первом туре грозненцы скатали по нулям в Туле при минимуме голевых моментов. Перед чемпионатом команду покинули Глушаков, вратарь Городов, бразильцы Визеу и Раванелли. Взамен «Ахмат» взял у «Спартака» Тимофеева и Мелкадзе, защитника Пуцко из «Уфы» и вратаря Шелию из «Тамбова».
Обе команды месяц назад встречались на «Открытие Арене», тогда «Спартак» дожал «Ахмат» во втором тайме — 3:0.
И «Спартак», и «Ахмат» достаточно стабильно получают много желтых карточек. С «Сочи» у
Андрей Санталов