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12:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Клубу Федуна пора побеждать: прогноз на матч «Спартак» — «Ахмат»

В РПЛ начинается второй тур.

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Источник: РИА "Новости"

Два пенальти в ворота «Спартака» в первом туре так всколыхнули РПЛ, что судейский вопрос стал главным в лиге. Клуб Федуна в итоге не снялся с чемпионата, и теперь должен как-то отреагировать на футбольном поле на то, что случилось с «Сочи». Красно-белые к матчу с «Ахматом» по-прежнему без Кокорина — у форварда травма ноги. Зато вовсю забивает Соболев, у Александра 3 гола в последних 4 матчах.

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«Ахмат» сменил тренера в межсезонье, но пока и при Талалаеве не впечатляет. В первом туре грозненцы скатали по нулям в Туле при минимуме голевых моментов. Перед чемпионатом команду покинули Глушаков, вратарь Городов, бразильцы Визеу и Раванелли. Взамен «Ахмат» взял у «Спартака» Тимофеева и Мелкадзе, защитника Пуцко из «Уфы» и вратаря Шелию из «Тамбова».

Обе команды месяц назад встречались на «Открытие Арене», тогда «Спартак» дожал «Ахмат» во втором тайме — 3:0. Голы-красавцы забили Зобнин, Соболев и даже Тил. Сегодня красно-белым кровь из носу надо выигрывать, любой другой результат создаст более нервную обстановку в команде, так что берем «победу “Спартака” за 1,67» в БК Winline.

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И «Спартак», и «Ахмат» достаточно стабильно получают много желтых карточек. С «Сочи» у красно-белых было 6 предупреждений, «Ахмат» с тульским «Арсеналом» набрали 5 на двоих. Да, в июльском матче москвичи и грозненцы заработали только 3 горчичника, но по их личным встречам это смотрится как исключение. К тому же судить сегодня будет Турбин, для него норма — 5 желтых за игру. Поэтому вполне можно взять так: «тотал ЖК больше 5,5 за 1,65» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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