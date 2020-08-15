На что поставить в матче «Локомотив» — «Краснодар»?
Главная игра тура.
Главная игра тура.
«Локомотив» удачно съездил в Казань в первом туре, второй раз за лето обыграл команду Слуцкого 2:0. После матча все в основном говорили о судействе Казарцева, но железнодорожники и по игре смотрелись очень хорошо. 21-летний Рыбчинский феерил на левом фланге и отдал две голевые, Миранчук снова забивает — у Алексея уже 8 голов в последних 10 встречах. Команда Николича выглядит сейчас солидно.
«Краснодар» тоже впечатлил в прошлые выходные, «быки» разгромили «Уфу», что мало кому удается сделать. В полном порядке легионеры «Краснодара»: Кабелла сделал дубль, Вандерсон отдал две голевые, Олльсон и Берг тоже поучаствовали в голах. Перед чемпионатом команда Галицкого укрепила защитную линию, взяв Смольникова и опытного вратаря Городова, среди ушедших Фернандеш и защитник Фьолусон.
«Локомотив» и «Краснодар» в прошлом сезоне упорно сражались за второе место, в этом году обе команды снова являются прямыми конкурентами. Силы примерно равны, так что небольшой суммой тут вполне можно рискнуть и поставить на ничью. В БК «Марафон» на это дают коэффициент 3,36. Кстати, две последние личные встречи завершились 1:1.
Еще один вариант на этот матч — «обе забьют за 1,81» в БК Betcity. Обе команды хороши в атаке, при этом позволяют соперникам создавать опасные моменты у своих ворот. В первом туре «Локо» и «Краснодар» сыграли на ноль, однако и «Рубин», и «Уфа» вполне могли забить. Много голов в этом матче букмекеры не ждут, но по разу отличиться вполне могут.
Андрей Санталов