Разгрома не будет: прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА

«Зенит» продолжает побеждать на классе. С учетом прошлого сезона команда Семака провела 5 выездных матчей подряд и во всех одержала победу. Питерцам ожидаемо не хватает сил на всю игру, и в какой-то момент они садятся в оборону. При этом уровня футболистов хватает, чтобы удержать победный счет. Так было и в недавнем матче с «Ростовом». Там, правда, отойти назад пришлось еще и из-за удаления Ракицкого, но даже вдесятером гости устояли, а Ловрен показал класс, забив после навеса в штрафную.
ЦСКА тоже начал сезон с двух побед (впервые за пять лет), и дались они армейцам непросто. Еще до чемпионата команда Гончаренко из-за травм лишилась Влашича и Чалова, затем повреждение получил и Дзагоев. Игру с «Тамбовом» москвичи начали без номинальных нападающих и забить смогли только после выхода на замену Шкурина. Сегодня Влашич может появиться на поле, у Чалова же проблема с коленом, и, видимо, ждать его не стоит.
Два месяца назад «Зенит» разгромил ЦСКА в Москве 4:0 (Малком сделал дубль), но сегодня такого разгрома ждать вряд ли стоит. Питерцы подустали, а матчи сейчас идут каждые 3−4 дня. Команда Гончаренко теперь не прессингует так высоко, соответственно, сине-бело-голубые не будут с такой легкостью улетать в контратаки. Неизвестно, появится ли на поле Дзюба, пропустивший игру в Ростове. И все же хозяева здесь закономерно считаются фаворитами, логично взять их победу — в БК Winline на выигрыш «Зенита» дают коэффициент 1,8.
За команду Семака говорит и статистика. «Зенит» дома не проигрывает уже 22 матча. По личным встречам тоже все хорошо: ЦСКА не выигрывал в Санкт-Петербурге уже 9 лет. Голов в матче должно быть немного, так что такая ставка выглядит еще увереннее: «Зенит» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,63" в БК Betcity.
Андрей Санталов