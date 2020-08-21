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11:05 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер» слишком хорош для «Севильи»: прогноз на финал Лиги Европы

Лукаку и Мартинеса не остановить.

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Источник: AP 2020

«Севилья» — «Интер»: прогноз на финал Лиги Европы, коэффициенты букмекеров

«Интер» впечатлил в полуфинале Лиги Европы. Команда Конте выбрала умную тактику против «Шахтера»: задавить соперника прессингом (так «нерадзурри» забили три гола), использовать стандарты и быстрые атаки. Отсюда и интересная статистика: мячом много владел «Шахтер», а по ударам полное преимущество у «Интера»: 12:6 и 9:1 по ударам в створ. Итальянцы не стеснялись фолить — 21 нарушение против 3: такой прагматичный футбол приносит результат. Пара форвардов Лукаку — Мартинес снова здорово себя проявила, каждый из них сделал по дублю. У Ромелу теперь 33 гола в 50 матчах, бельгийца в Италии уже называют Терминатором.

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«Севилья» была не так убедительна в матче с «Манчестер Юнайтед», вернее сказать, испанцы отскочили в полуфинале за счет везения и прекрасной игры вратаря Буну (6 сэйвов!). Но есть и своя логика в выходе испанцев в финал ЛЕ, они тоже играют достаточно прагматично. В нужный момент команда Лопетеги применяет прессинг, в матче же против «Барселоны» может отойти к своей штрафной и ждать ошибку соперника. В центре поля для «Севильи» очень важен Банега, эта игра станет последней для него в составе андалусийцев. Впереди очень хорош Окампос, правда, его выход на поле сегодня под вопросом.

Для «Севильи» Лига Европы — практически родной турнир, еще недавно они выиграли его три раза подряд. Но вкус тех побед помнит только Банега, так что в плане опыта преимущества у испанцев не будет. 2020 год был добр к «Севилье», она вышла в Лигу чемпионов и уже 20 матчей идет без поражений. «Интер» же впервые в финале еврокубка после победы в Лиге чемпионов с Моуринью в 2010-м. И все же зная, как Конте умеет настраивать свои команды, зная, как убийственно хороши в завершении Лукаку и Мартинес, выбор здесь можно сделать только в пользу «нерадзурри». Ставим на «победу “Интера” за 2,34» в БК «Марафон».

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Кроме того, ставка на фолы стабильно заходила в последних матчах «Интера», так что тут нет смысла придумывать что-то еще. «Севилья» тоже часто нарушает правила, поэтому лучше здесь взять не победу с форой, а количество нарушений у итальянской команды. «Индивидуальный тотал “Интера” по фолам больше 15,5 за 1,71» в БК 1Х Ставка. Это финал, тут игрокам нет смысла избегать мелкого фола, тем более что Конте не против такой тактики.

Андрей Санталов

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