Российский день на US Open: ставим на матчи Медведева и Рублева
Даниил и Андрей в шаге от четвертьфинала.
Даниил и Андрей в шаге от четвертьфинала.
Медведев уверенно прошел первые раунды на US Open. Во всех трех матчах российский теннисист не отдал соперникам ни сета и ни разу не довел дело до
Тиафо — 82-я ракетка мира, американец впервые добрался до 4-го раунда на турнире «Большого шлема». Удивительный результат, ведь в начале года его преследовали поражения, пришлось менять тренера. Летом Тиафо переболел коронавирусом, а перед US Open он проиграл в первом круге на турнире в Цинциннати. В
Медведев справедливо считается фаворитом в этой встрече. Даниил опытнее, прекрасно себя чувствует на харде и уже обыгрывал Тиафо в этом году — в первом раунде на Australian Open. В БК Winline победу Медведева можно взять с форой -7,5 с очень приличным коэффициентом 2,04. Такая фора пока что проходила во всех матчах россиянина на US Open-2020.
Рублева сегодня ждет встреча с шестым сеяным Берреттини. Лучший результат 22-летнего россиянина на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал US Open-2017. В этом году Андрей не испытал больших проблем в первых раундах, выиграв все три матча всухую. В большом порядке и Берреттини, играющий в агрессивном стиле. Он также не отдал ни сета соперникам и настроен защитить свой выход в полуфинал на US Open-2019. Тогда на этой же стадии он обыграл Рублева в трех сетах, так что у Андрея теперь есть шанс взять реванш. Обе теннисиста сейчас в хорошей форме, так что здесь логично взять «тотал геймов больше 41,5». В БК Winline на это дают коэффициент 1,88.
Андрей Санталов