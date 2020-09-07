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16:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский день на US Open: ставим на матчи Медведева и Рублева

Даниил и Андрей в шаге от четвертьфинала.

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Источник: Reuters

Медведев уверенно прошел первые раунды на US Open. Во всех трех матчах российский теннисист не отдал соперникам ни сета и ни разу не довел дело до тай-брейка. Год назад Даниил впервые пробился в финал в Нью-Йорке и теперь настроен превзойти этот результат. По сетке турнира в ¼ финала его может ждать встреча с Рублевым, а в полуфинале со вторым сеяным Тимом, а это все-таки не Надаль с Джоковичем, шансы на титул у россиянина в этом году высоки!

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Тиафо — 82-я ракетка мира, американец впервые добрался до 4-го раунда на турнире «Большого шлема». Удивительный результат, ведь в начале года его преследовали поражения, пришлось менять тренера. Летом Тиафо переболел коронавирусом, а перед US Open он проиграл в первом круге на турнире в Цинциннати. В Нью-Йорке американский теннисист уже успел проявить характер: он уступал австралийцу Миллману 1:2 по сетам, но сумел в итоге сделать камбэк.

Медведев справедливо считается фаворитом в этой встрече. Даниил опытнее, прекрасно себя чувствует на харде и уже обыгрывал Тиафо в этом году — в первом раунде на Australian Open. В БК Winline победу Медведева можно взять с форой -7,5 с очень приличным коэффициентом 2,04. Такая фора пока что проходила во всех матчах россиянина на US Open-2020.

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Рублева сегодня ждет встреча с шестым сеяным Берреттини. Лучший результат 22-летнего россиянина на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал US Open-2017. В этом году Андрей не испытал больших проблем в первых раундах, выиграв все три матча всухую. В большом порядке и Берреттини, играющий в агрессивном стиле. Он также не отдал ни сета соперникам и настроен защитить свой выход в полуфинал на US Open-2019. Тогда на этой же стадии он обыграл Рублева в трех сетах, так что у Андрея теперь есть шанс взять реванш. Обе теннисиста сейчас в хорошей форме, так что здесь логично взять «тотал геймов больше 41,5». В БК Winline на это дают коэффициент 1,88.

Андрей Санталов

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