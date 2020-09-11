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18:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Кто возьмет титул в АПЛ? «Ман Сити», «Челси» и «МЮ» готовы побороться с «Ливерпулем»

Лига с самой интересной чемпионской гонкой.

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Источник: AFP 2020

«Манчестер Сити» (1,75 на победу в чемпионате по версии БК Winline) — да, именно эту команду букмекеры считают фаворитом чемпионской гонки в АПЛ. Правда, так же было и год назад, и мы помним, как быстро «Ливерпуль» сказал всем преследователям «до свидания». Если сравнить «Сити» с чемпионской командой, которая набрала 100 очков в сезоне-2017/18, нынешняя выглядит не так сильно. Хосеп Гвардиола сделал еще одну попытку усилить центр обороны, взяв Натана Аке из «Борнмута», но это, согласитесь, не Вирджил ван Дейк. Ушли из команды Давид Сильва и Лерой Сане, Серхио Агуэро еще не восстановился после травмы колена. К тому же за 4 года в «Сити» Гвардиола ни разу не дошел даже до полуфинала Лиги чемпионов, если весной команда будет играть на два фронта, выбор, возможно, будет сделан в пользу ЛЧ.

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«Ливерпуль» (3,05 на победу в чемпионате по версии БК Winline). Команда Юргена Клоппа выдала два мощнейших сезона, взяла ЛЧ и АПЛ, и теперь готова защищать титул. Возможно, многие сомневаются в «Ливерпуле», потому что клуб в отличие от конкурентов, по сути, никого не приобрел летом. Основа с Алиссоном, ван Дейком и супертройкой в атаке прекрасна, но, если кто-то из них получит травму, то полноценной замены нет. При этом трансферное окно в Англии все еще открыто, и «Ливерпуль» претендует на Тиаго из «Баварии». Если эту сделку удастся провернуть, чемпион Англии прибавит в креативе и дожимать соперников будет легче.

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«Челси» (10,0 на победу в чемпионате по версии БК Winline). Вот это уже по-настоящему интересно. Клуб Абрамовича взорвал своими трансферами межсезонье в АПЛ, купив Тимо Вернера, Кая Хавертца, Хакима Зиеша в атаку и Тьягу Силву с Бенджамином Чилуэллом в защиту. Очень интересно, как Фрэнк Лэмпард разместит их всех на поле, ведь ушли только Виллиан и Педро. С такими новичками, конечно, повышаются и требования к тренеру. Если летом все были рады выходу в Лигу чемпионов с молодой командой, то теперь от Лэмпарда ждут трофеев. Какое-то время на адаптацию новичков, безусловно, уйдет, но уже сейчас можно порадоваться за оживление чемпионской интриги в АПЛ.

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«Манчестер Юнайтед» (15,0 на победу в чемпионате по версии БК Winline). Еще один клуб, который должен навязать борьбу «Ливерпулю» и «Сити». С приходом Бруну Фернандеша манкунианцы преобразились и стали очень крепким орешком. По ходу сезона «Ман Юнайтед» выдал серию из 19 матчей без поражений, заслуженно вошел в топ-4, и теперь готов к гонке за титул. Вдобавок полузащиту укрепили Донни ван де Беком из «Аякса», в атаке готовы феерить Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Мейсон Гринвуд при поддержке Бруну и Поля Погба. Есть вопросы по защитной линии и вратарям (здесь конкуренцию Давиду де Хеа составит Дин Хендерсон), но в целом, состав выглядит очень прилично. Теперь Оле-Гуннару Сульшеру остается только грамотно распорядиться всеми этими ресурсами.

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«Арсенал» (33,0 на победу в чемпионате) и «Тоттенхэм» (49,0 на победу в чемпионате). Наименее вероятные претенденты на первое место в АПЛ. «Арсенал» при Микеле Артете научился играть прагматично: главное не пропустить, а впереди Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт и Николя Пепе что-нибудь придумают. Такой подход работает в кубковых турнирах, и за лето «канониры» взяли Кубок Англии и Суперкубок, но на дистанции чемпионата это не сработает: разница по составу с топ-4 слишком велика.

Магии Жозе Моуринью хватило, чтобы «Тоттенхэм» финишировал шестым в прошлом сезоне, но, кажется, это предел: в Англии никто не верит, что «шпоры» потеснят кого-то в топ-4, не говоря уже о борьбе за чемпионство. Проблемы с обороной маскируются отменной игрой Уго Льориса, Харри Кейн после травм уже не тот, что раньше, серьезных покупок этим летом «Сперс» не делали. Вот так и получается, что их основными конкурентами в АПЛ будут «Лестер», «Вулверхэмптон» и, пожалуй, «Арсенал».

Андрей Санталов

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