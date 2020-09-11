Кто возьмет титул в АПЛ? «Ман Сити», «Челси» и «МЮ» готовы побороться с «Ливерпулем»
Лига с самой интересной чемпионской гонкой.
Лига с самой интересной чемпионской гонкой.
«Манчестер Сити» (1,75 на победу в чемпионате по версии БК Winline) — да, именно эту команду букмекеры считают фаворитом чемпионской гонки в АПЛ. Правда, так же было и год назад, и мы помним, как быстро «Ливерпуль» сказал всем преследователям «до свидания». Если сравнить «Сити» с чемпионской командой, которая набрала 100 очков в сезоне-2017/18, нынешняя выглядит не так сильно. Хосеп Гвардиола сделал еще одну попытку усилить центр обороны, взяв Натана Аке из «Борнмута», но это, согласитесь, не Вирджил ван Дейк. Ушли из команды Давид Сильва и Лерой Сане, Серхио Агуэро еще не восстановился после травмы колена. К тому же за 4 года в «Сити» Гвардиола ни разу не дошел даже до полуфинала Лиги чемпионов, если весной команда будет играть на два фронта, выбор, возможно, будет сделан в пользу ЛЧ.
«Ливерпуль» (3,05 на победу в чемпионате по версии БК Winline). Команда Юргена Клоппа выдала два мощнейших сезона, взяла ЛЧ и АПЛ, и теперь готова защищать титул. Возможно, многие сомневаются в «Ливерпуле», потому что клуб в отличие от конкурентов, по сути, никого не приобрел летом. Основа с Алиссоном, ван Дейком и супертройкой в атаке прекрасна, но, если
«Челси» (10,0 на победу в чемпионате по версии БК Winline). Вот это уже
«Манчестер Юнайтед» (15,0 на победу в чемпионате по версии БК Winline). Еще один клуб, который должен навязать борьбу «Ливерпулю» и «Сити». С приходом Бруну Фернандеша манкунианцы преобразились и стали очень крепким орешком. По ходу сезона «Ман Юнайтед» выдал серию из 19 матчей без поражений, заслуженно вошел в топ-4, и теперь готов к гонке за титул. Вдобавок полузащиту укрепили Донни ван де Беком из «Аякса», в атаке готовы феерить Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Мейсон Гринвуд при поддержке Бруну и Поля Погба. Есть вопросы по защитной линии и вратарям (здесь конкуренцию Давиду де Хеа составит Дин Хендерсон), но в целом, состав выглядит очень прилично. Теперь
«Арсенал» (33,0 на победу в чемпионате) и «Тоттенхэм» (49,0 на победу в чемпионате). Наименее вероятные претенденты на первое место в АПЛ. «Арсенал» при Микеле Артете научился играть прагматично: главное не пропустить, а впереди
Магии Жозе Моуринью хватило, чтобы «Тоттенхэм» финишировал шестым в прошлом сезоне, но, кажется, это предел: в Англии никто не верит, что «шпоры» потеснят
Андрей Санталов