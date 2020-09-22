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10:46 (мск), источник: Sportmail.ru

«Краснодар» и «Ростов» в еврокубках: на что поставить?

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Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» — ПАОК

Второй заход клуба Галицкого на Лигу чемпионов. Год назад «Краснодар» удивил, сначала обыграв «Порту» в квалификации, а затем без шансов уступив «Олимпиакосу». И вот снова непростой соперник из Греции, хорошо, что первый матч «быки» играют дома. Игроки «Краснодара» в хорошей форме и настроении после разгрома «Химок» со счетом 7:2. Вернулись в строй все травмированные кроме Ари. Особенно важно возвращение спустя год Классона — швед и сам забил «Химкам» два, и раздавал голевые пасы пятками.

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ПАОК уже прошел «Бешикташ» и «Бенфику» в этом отборе. Причем с португальцами греки сыграли в своей любимой манере: отдали сопернику мяч, вытерпели в защите и два раза наказали соперника на контратаках. Вице-чемпион Греции вообще мало пропускает, в том числе благодаря хорошему вратарю Живковичу. В России некоторые эксперты поворчали на «Краснодар», посчитав, что он слишком много забил «Химкам» и на ПАОК, мол, ничего не осталось. Но это совсем разные команды, и с греками в любом случае будет более осторожная игра. Здесь интересно смотрится ставка «тотал голов меньше 2,5», в БК Winline на нее дают коэффициент 1,72.

«Ростов» — «Маккаби»

«Ростов» последний раз играл в еврокубках в сезоне-2016/17 — помните те матчи с «Аяксом», «Атлетико» и «Баварией»? У клуба с юга России снова есть шанс встретиться с европейским грандом. Для этого надо побеждать сегодня «Маккаби» из «Хайфы» и выходить на победителя пары «Шкендия» — «Тоттенхэм». Карпина не очень порадовала отмена матча с «Ротором»: сбился тренировочный цикл, с другой стороны, игроки будут свежими, и смогут дожать соперника во втором тайме, если не получится решить исход игры в первом.

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«Маккаби» Хайфа известен как первый израильский клуб, пробившийся в групповой этап Лиги чемпионов. Но такие локальные евроуспехи давно уже не случались с этой командой, даже в групповую стадию ЛЕ она в последний раз выходила 7 лет назад. До встречи с «Ростовом» израильтяне дома обыграли «Железничар» (3:1) и «Кайрат» (2:1), теперь же преимущество своего поля у них не будет, здесь все решится в один матч. Помня о горьком опыте «Динамо», «Ростов» не должен расслабленно отнестись к этой встрече. А на победу команды Карпина в основное время дают хороший коэффициент 1,87.

Андрей Санталов

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