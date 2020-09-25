ЦСКА огорчит «Локомотив», «Ливерпуль» отомстит «Арсеналу», а «Барселону» Кумана ждут неприятности

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«Манчестер Сити» — «Лестер»



Прогноз: «Манчестер Сити» победит с разницей 1 за 3.93



«Манчестер Сити» справился с «Вулверхэмптоном» в первом матче сезона (3:1). Как всегда хорош был де Брюйне, молодой Фоден снова доказал, что не зря выходит в основе, забил даже Жезус, пусть и при помощи рикошета. Но игра «Сити» в обороне не впечатляет, во втором тайме у «волков» было 5 явных шансов забить, к счастью для Гвардиолы, они воспользовались только одним. «Лестер» тоже здорово начал сезон, забил 7 голов в матчах с «Вест Бромвичем» и «Бернли», есть проблемы с центром обороны. Из-за травм защитников там был вынужден играть опорник Ндиди, но теперь выбыл из строя и он. Так что тут команды вполне могут обменяться голами, но «Ман Сити» должен побеждать.



ЦСКА — «Локомотив»



Прогноз: ЦСКА победит и тотал меньше 2,5 за 4.10



Три победы подряд вернули ЦСКА в чемпионскую гонку. Причем сейчас армейцы не просто добиваются нужного результата, но и показывают качественную игру. На матч с «Уфой», они, правда, вышли играть без чистого форварда, но с выходом Чалова во втором тайме моментов стало больше. Федор отдал голевой пас, но сам отличиться так и не смог, пока у него 5 матчей без голов. «Локомотив» наконец прервал свою серию без побед, скромно обыграв «Тамбов» (1:0). Соперник давал играть, но даже здесь у Миранчука, Смолова и Эдера не получилось забить больше одного гола. С ЦСКА команде Николича будет очень сложно, силы сейчас неравны.



«Рома» — «Ювентус»



Прогноз: «Ювентус» победит и тотал больше 3,5 за 4.85.



Начинающий тренер Пирло убедительно дебютировал в серии А, «Ювентус» не оставил шансов «Сампдории» — 3:0. Здорово себя проявили новички Кулусевски (классный гол), Маккенни (выжигал центр поля), Фработта (закрыл левую бровку). Роналду, как обычно, весь матч был был нацелен на гол и в итоге добился своего. А ведь еще есть Артур, вернулся Мората, восстанавливается после травмы Дибала… У «Ромы» же дела плохи. Нулевая ничья с «Вероной» превратилась в 0:3 из-за неправильной заявки. Джеко хотел уйти в «Юве», а тренера Фонсеку вот-вот могут сменить на Аллегри. При таких раскладах выбираем уверенную победу чемпионов Италии.



«Барселона» — «Вильярреал»



Прогноз: «Вильярреал» не проиграет за 2.44



Первый матч для «Барселоны» Кумана. Главная интрига межсезонья удачно закончилась для каталонцев: Месси остался, а с ним шансы на чемпионство есть всегда. Что получилось в итоге? «Барса» рассталась (некрасиво) с Суаресом, Ракитичем, Артуром, Видалем и Семеду. На замену им взяли Пьянича, вингера Тринкау плюс из «Баварии» вернулся Коутиньо. «Вильярреал» в отличие от соперника уже провел два матча (ничья и победа). Классная атака с прошлого сезона никуда не делась, Морена и Алькасер уже забили три гола на двоих. В такой ситуации логично взять ставку против несыгранной «Барсы», которая к тому же осталась без основного вратаря тер Стегена.



«Ливерпуль» — «Арсенал»



Прогноз: «Ливерпуль» победит с разницей 1 за 3.68.



«Ливерпуль» дал мастер-класс Лэмпарду в прошлом туре, и дело даже не в удалении игрока «Челси». Чемпион Англии своим прессингом задавил лондонцев, было понятно, что гол — это вопрос времени. Хорош был новичок мерсисайдцев Тиаго, хоть он и привез пенальти. Разрезающие пасы из центра поля — теперь новая опция атакующего «Ливерпуля». «Арсенал» как-то вяло смотрелся против «Вест Хэма», хоть в итоге и выиграл. Большинство опасных моментов «канониры» создают через левый край, там обычно открывается Обамеянг. Две последние личные встречи остались за «Арсеналом», однако не верится, что «Ливерпуль» не обыграет команду Артеты с третьей попытки.