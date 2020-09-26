Семак ответит на критику победой: прогноз на матч «Зенит» — «Уфа»
Ставим на фаворита.
Ставим на фаворита.
Как и год назад, «Зенит» не спешит отрываться от конкурентов в чемпионате. Два матча подряд команда Семака забивает первой, а затем уступает инициативу сопернику и обороняется с разной степенью успешности. Это прокатило с «Арсеналом», а вот с «Уралом» питерцы потеряли два очка. И это еще если учесть, что гол Дзюбы был забит из офсайда. Похоже, игроки «Зенита»
«Уфа» изменилась по сравнению с прошлым сезоном. Если раньше команда Евсеева была грозой грандов, регулярно набирала очки с
«Зенит» много критиковали после матча с «Уралом» и
Еще один вариант на этот матч связан с угловыми. Даже когда у «Зенита» не идет игра, команда все равно много времени проводит у чужой штрафной, а после ударов по воротам и навесов часто подает угловые. По корнерам питерцы уже не первый год лидируют в РПЛ, подают в среднем почти 7 за матч. В последних 5 играх у них три раза было по 10 угловых и больше. В личных встречах с «Уфой» их обычно тоже бывает много (7:1 и 12:4 в прошлом сезоне). Так что выбираем здесь «индивидуальный тотал “Зенита” по угловым больше 6,5 за 1,86» в БК 1Х Ставка.
Андрей Санталов