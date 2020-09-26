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09:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Семак ответит на критику победой: прогноз на матч «Зенит» — «Уфа»

Ставим на фаворита.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» — «Уфа»: прогноз на матч премьер-лиги, коэффициенты букмекеров

Как и год назад, «Зенит» не спешит отрываться от конкурентов в чемпионате. Два матча подряд команда Семака забивает первой, а затем уступает инициативу сопернику и обороняется с разной степенью успешности. Это прокатило с «Арсеналом», а вот с «Уралом» питерцы потеряли два очка. И это еще если учесть, что гол Дзюбы был забит из офсайда. Похоже, игроки «Зенита» все-таки угодили в функциональную яму из-за сверхплотного календаря этим летом, поэтому сил на активную игру во втором тайме не хватает.

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Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 9, 26.09.2020, 16:30

Зенит-Уфа-

«Уфа» изменилась по сравнению с прошлым сезоном. Если раньше команда Евсеева была грозой грандов, регулярно набирала очки с топ-клубами РПЛ, то в этом чемпионате всё развалилось. Уфимцы стали слишком много пропускать (14 голов в 8 матчах) и слишком мало забивать (5 голов). А за весь прошлый сезон «Уфа» пропустила 24 мяча. Команда летом продала часть игроков, но обновление плавным не получилось. Неудивительно, что с такими результатами уфимцы идут на 14-м месте в чемпионате.

«Зенит» много критиковали после матча с «Уралом» и из-за невнятной игры, и из-за засчитанного гола, так что Дзюба и Ко получили дополнительную мотивацию на матч с «Уфой» — на все эти разговоры надо ответить уверенной победой. Дома питерцы не проигрывают уже 25 матчей, в этом чемпионате они там взяли 9 очков из 9. Тут логично поставить на фаворита: «Зенит» победит с форой -1,5 за 1,78" в БК «Париматч».

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Еще один вариант на этот матч связан с угловыми. Даже когда у «Зенита» не идет игра, команда все равно много времени проводит у чужой штрафной, а после ударов по воротам и навесов часто подает угловые. По корнерам питерцы уже не первый год лидируют в РПЛ, подают в среднем почти 7 за матч. В последних 5 играх у них три раза было по 10 угловых и больше. В личных встречах с «Уфой» их обычно тоже бывает много (7:1 и 12:4 в прошлом сезоне). Так что выбираем здесь «индивидуальный тотал “Зенита” по угловым больше 6,5 за 1,86» в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

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