Сложный выезд «Краснодара», «Реал» обгонит «Барселону» и еще один трофей для «Баварии»

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«Боруссия» Д — «Бавария»



Прогноз: «Бавария» победит с разницей 1 за 3.97.



6:0, 5:0, 4:0 — так закончились три последних матча «Баварии» с «Боруссией» в Мюнхене. В обычной ситуации тут тоже логично было бы взять разгромную победу хозяев, но 2020 год все еще продолжается. Болельщиков на «Альянц-Арену» пока не пускают, прежней эмоциональной подпитки для мюнхенцев не будет. Но главное, что футболисты «Баварии» уже чувствуют усталость, все-таки недавно пришлось два часа играть с «Севильей». Неудивительно, что после такого матча команда Флика влетела «Хоффенхайму» в выходные. «Боруссия» тоже едет на Суперкубок Германии после поражения в бундеслиге. Дортмунд не смог найти ключ к автобусу «Аугсбурга», с «Баварией» в этом смысле будет полегче, но Мюнхен, конечно, сильнее.



«Лацио» — «Аталанта»



Прогноз: ничья за 3.77.



Матч двух участников Лиги чемпионов, которые сохранили своих лидеров и даже немного усилились. «Аталанта» верна себе, в первом же матче сезона команда Гасперини пропустила два мяча и отгрузила «Торино» четыре. Миранчук еще восстанавливается после травмы, поэтому забивают все те же: Гомес, Муриэль… У «Лацио» как всегда в порядке бомбардир Иммобиле, римляне тоже начали чемпионат с победы над «Кальяри». Два последних матча между «Лацио» и «Аталантой» были суперзрелищными с 5−6 голами, чего-то такого можно ожидать и в этот раз. Между командами нет большой разницы, так что ничья здесь весьма вероятна.



ПАОК — «Краснодар»



Прогноз: ПАОК победит и тотал меньше 2,5 за 4.48.



Российские клубы не радуют своей игрой в еврокубках этой осенью. Одна победа на троих пока как раз на счету «Краснодара», но то было дома, а теперь предстоит сложный выезд в Грецию. Тренер «быков» выставил основной состав на матч с «Сочи», проходивший на тяжелом газоне. Теперь игру с ПАОК могут пропустить сразу четыре футболиста основы «Краснодара»: Петров, Кайо, Вандерсон и Берг. А Ари еще не восстановился после травмы. Соперник же в чемпионате Греции дал отдохнуть своим лидерам. Счет первого матча достаточно удобен хозяевам — даже победа 1:0 выведет их в групповой этап Лиги чемпионов. Хочется посмотреть на три российских клуба в ЛЧ, но шансы на это кажутся небольшими.



«Реал» М — «Вальядолид»



Прогноз: «Реал» М победит с разницей 3+ за 2.72.



Старт сезона тяжело дается «Реалу». Сначала нулевая ничья с «Сосьедадом», затем волевая победа над «Бетисом». Причем победный мяч с пенальти забил Рамос — такой сюжет мы часто видели этим летом. Йович пока не особо помогает Бензема впереди, Азара нет в составе, к обороне «Реала» тоже есть вопросы. В то же время команде Зидана предстоит играть дома с «Вальядолидом» — командой, набравшей два очка в трех турах. Удобный момент, чтобы дать всем поиграть и почувствовать в себе уверенность. Крупная победа в таких случаях — самое оно.



«Сельта» — «Барселона»



Прогноз: «Сельта» не проиграет за 2.49.



Первый матч Кумана в «Барселоне» сложился идеально: 4:0 уже в первом тайме, 17-летний Фати забил два мяча сам и заработал пенальти для Месси. Голландский тренер, кажется, придумал, как уместить Лео, Гризманна и Коутиньо в атаке, отказавшись от игры с центральным нападающим. Что ж, домашние матчи всегда хорошо удавались «Барселоне», а вот с гостевыми в прошлом сезоне была проблема. Более того, именно в Виго каталонцы не могут выиграть уже 5 лет. Летом-2020 «Барса» потеряла здесь два очка. Да, Смолова в «Сельте» уже нет, но и без российского форварда тут есть кому огорчить Месси.