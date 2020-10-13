Сенсации не будет: прогноз на матч Украина — Испания

Украина — Испания: прогноз на матч Лиги наций, коэффициенты букмекеров

С Францией и Германией сборная Украины уже отмучалась, осталось отыграть с Испанией. Причем с немцами команда Шевченко выглядела уже лучше, чем с чемпионами мира. Хорош был Малиновский, вратарь Бущан один гол привез, но сколько он при этом вытащил! А вот Ярмоленко не в форме, и команде он совсем не помогает. В любом случае, для Украины матчи в высшем дивизионе Лиги наций — это возможность получить опыт. Главная игра за возможность остаться среди сильнейших будет в ноябре.