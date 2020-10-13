Сенсации не будет: прогноз на матч Украина — Испания
Зато Шевченко может поэкспериментировать.
Зато Шевченко может поэкспериментировать.
С Францией и Германией сборная Украины уже отмучалась, осталось отыграть с Испанией. Причем с немцами команда Шевченко выглядела уже лучше, чем с чемпионами мира. Хорош был Малиновский, вратарь Бущан один гол привез, но сколько он при этом вытащил! А вот Ярмоленко не в форме, и команде он совсем не помогает. В любом случае, для Украины матчи в высшем дивизионе Лиги наций — это возможность получить опыт. Главная игра за возможность остаться среди сильнейших будет в ноябре.
Испанцы после того, как отскочили в 1-м туре с Германией, взяли свое в двух следующих матчах и теперь готовятся во второй раз обыграть Украину. Месяц назад всё было ясно уже в первом тайме после дубля Рамоса и гола Фати. Эта встреча тоже удобна для испанских футболистов, можно набить статистику против соперника, вынужденного выходить не в оптимальном составе. Да, сегодня у Украины не будет и Малиновского — главного человека в центре поля, создать
В победе испанцев сомнений нет, даже с поддержкой зрителей сборная Украины пока не может соперничать с такой командой. Вопрос в том, будет ли она крупной? Похожие ожидания были от матча украинцев с немцами, но там Гнабри, Дракслер и Кроос растранжирили слишком много моментов. У Испании более классная команда, и своими шансами она воспользоваться должна. Ставим здесь на то, что «Испания победит с форой -1,5 за 1,94» в БК «Париматч».
Еще один аспект игры, где сегодня будут доминировать испанцы, — это угловые. Украина проиграла по ним этой осенью всем, даже дома швейцарцам, в Испании счет по корнерам был 2:9. Испанцы обычно подают минимум по 6−7 угловых с уступающими им в классе командами, сегодня тоже можно рассчитывать на такой минимум. Так что второй вариант на этот матч — «победа Испании по угловым с форой -3 за 1,79» в БК Betcity.
Андрей Санталов