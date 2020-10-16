Испытание для Семака: прогноз на матч «Зенит» — «Сочи»
Чемпиона России ждет непростая игра.
Чемпиона России ждет непростая игра.
«Зенит» успел укрепиться перед Лигой чемпионов. Питерцы купили у «Спортинга» полузащитника Вендела, арендовали защитника «Ростова» Чистякова и вернули Кузяева. Иначе с учетом травм и плотного календаря основной обойме пришлось бы совсем непросто. Выбыл из строя Малком, а Дзюба, Жирков, Оздоев, Кузяев и Караваев отыграли все три матча в сборной. Не отдыхали и Ловрен и с Барриосом — видимо, Семаку придется привлекать ближайший резерв и молодежь. Есть и хорошая новость — Дриусси восстановился после травмы.
После трети чемпионата «Сочи» удивительным образом идет в топ-4 РПЛ, да и до первого места рукой подать — всего два очка. Южане достаточно много пропускают (12 мячей в 10 турах), но благодаря атаке (недавно начал забивать даже Заболотный) исправно набирает очки. Особенно хорош
В прошлом сезоне «Зенит» дважды обыгрывал «Сочи», является фаворитом и сейчас — в том числе и по котировкам букмекеров. И все же учитывая проблемы питерцев с составом, вряд ли тут стоит ставить на победу хозяев. Гости тут вполне могут зацепиться за очки, как уже делали в этом сезоне со «Спартаком» и «Краснодаром», а для подстраховки можно взять вот так: «Сочи» победит с форой +1,5 за 1,69" в БК «Марафон». Так, даже поражение гостей в один мяч оставит нас с выигрышем.
Домашние матчи «Зенита» обычно получаются результативными: 6:0 с «Уфой», 3:1 с Тулой, возможно, поэтому здесь тотал по голам тоже дается высокий. Однако с уставшим Дзюбой и без Малкома тут совсем другой расклад. Логично здесь ждать матча с минимумом голов,
Андрей Санталов