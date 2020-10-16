Испытание для Семака: прогноз на матч «Зенит» — «Сочи»

«Зенит» — «Сочи»: прогноз на матч премьер-лиги, коэффициенты букмекеров

«Зенит» успел укрепиться перед Лигой чемпионов. Питерцы купили у «Спортинга» полузащитника Вендела, арендовали защитника «Ростова» Чистякова и вернули Кузяева. Иначе с учетом травм и плотного календаря основной обойме пришлось бы совсем непросто. Выбыл из строя Малком, а Дзюба, Жирков, Оздоев, Кузяев и Караваев отыграли все три матча в сборной. Не отдыхали и Ловрен и с Барриосом — видимо, Семаку придется привлекать ближайший резерв и молодежь. Есть и хорошая новость — Дриусси восстановился после травмы.