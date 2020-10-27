Российские клубы против топ-команд в ЛЧ, дуэль Пирло и Кумана и первая победа ЦСКА в ЛЕ
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«Локомотив» — «Бавария»
Прогноз: «Бавария» победит с разницей 3+ за 1.73.
«Локомотив» прервал серию из 4 побед в РПЛ и упустил шанс догнать «Зенит». Поражения от «Ротора» можно было избежать, но Миранчук не забил пенальти. Зато до этого команда Николича заработала ничью в Австрии, где по игре смотрелась хуже местного «Зальцбурга». «Бавария» же снова выглядит супермашиной, которая никого не замечает на своем пути: 4:0 с «Атлетико», 5:0 с «Айнтрахтом». Левандовски вместе с клубом бьет рекорды по голам на старте сезона. Еще и Сане вернулся после травмы и сразу забил, и Гнабри досрочно вышел из карантина… «Локомотив» будет играть дома, но непонятно, что спасет его от разгрома в матче с лучшей командой мира.
«Краснодар» — «Челси»
Прогноз: «Челси» победит и тотал больше 2,5 за 1.97.
«Краснодар» потерял слишком много игроков — отсюда поражения в РПЛ с «Динамо» и «Спартаком». С «Ренном» «быки» устояли, но французы — тоже дебютанты ЛЧ, их волнение можно понять. «Челси» бросает из крайности в крайность. Если раньше команда Лэмпарда много забивала и пропускала, то теперь не пропускает, но и забить не может. 5 из 6 последних матчей «синие» завершили вничью. «Краснодар» известен своей философией: «подарить праздник болельщикам на трибунах», так что закрытого футбола тут не будет. Хозяева постараются забить именитому сопернику, в общем же результате сомневаться не приходится, отсюда такой прогноз.
«Боруссия» Д — «Зенит»
Прогноз: «Боруссия» победит с разницей 3+ за 3.02.
Еще один сложный матч для российской команды в ЛЧ. «Зенит» очевидно в кризисе. Без Малкома (а затем и без Азмуна) распалась игра впереди. В последние два года у питерского клуба была привычка побеждать за счёт класса, но сейчас это не работает. Еще заметно, что игрокам — тому же Дзюбе — не хватает свежести, суровый график
«Ювентус» — «Барселона»
Прогноз: ничья за 3.46.
У «Ювентуса» не идет игра без Криштиану, как результат — две подряд ничьи в серии А со скромными «Кротоне» и «Вероной». В ЛЧ, правда, сенсации не случилось, свои три очка туринцы в Киеве взяли. Команде Пирло тяжело играть против активного прессинга, но в этой встрече его и не будет. «Барселона» проиграла в Эль класико и свалила все на пенальти на Рамосе. Хотя Куману стоит задуматься, не был ли выбранный план на игра ошибкой. «Барса» отошла от своего стиля, отдав мяч «Реалу», но сыграть в защите построже все равно не получилось. Каталонцам в этой игре не помогут Пике и Коутинью, но тройки Альба — Фати — Месси вполне может хватить для ничьей.
ЦСКА — «Динамо» Загреб
Прогноз: ЦСКА победит и тотал меньше 2,5 за 3.88.
ЦСКА выдал очередной зрелищный матч перед Лигой Европы. Армейцы продолжали атаковать в игре с тульским «Арсеналом», даже когда вели в 2−3 мяча.
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Андрей Санталов