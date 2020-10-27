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14:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Лукаку продолжит забивать: прогноз на матч «Шахтер» — «Интер»

Бельгийский суперфорвард в огне.

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Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Betcity4. Melbet5. Лига ставок
Источник: AP 2020

«Шахтер» — «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов, коэффициенты букмекеров

Обе команды встречались в августе в полуфинале Лиги Европы, и тогда «Интер» задавил «Шахтер» своим прессингом, наказывая за любые ошибки у своих ворот. Лукаку и Мартинес забивали голы в том матче на любой вкус. Эту Лигу чемпионов «горняки» начали с сенсации, обыграв в Мадриде «Реал». Причем у украинского клуба не было половины состава из-за ковида, но он все равно воспользовался тем, что испанцы вышли в разобранном состоянии. В чемпионате Украины дела у «Шахтера» идут не так хорошо, он лишь третий после 7 туров.

«Интер» многими считается главным претендентом на скудетто, но игра команды пока нестабильна. В серии А «нерадзурри» занимают 4-е место после 5 туров, а в Лиге чемпионов дома потеряли два очка с «Боруссией» Менхенгладбах. Могли потерять и все три, если бы не гол Лукаку на 90-й минуте. С атакой у команды Конте все в порядке, моментов много, забито 13 голов, но действия в защите пока далеки от идеала. Подписание опытного Коларова сейчас выглядит сомнительно.

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К кому нет вопросов, так это к Лукаку. Бельгиец и летом часто забивал, а сейчас просто в огне: гол «Дженоа» в выходные стал его 7-м в этом сезоне. У Ромелу 11 мячей и 4 голевые передачи в 9 еврокубковых матчах подряд — как остановить такую машину? В августе «Шахтеру» Лукаку тоже забивал, поставим на его гол и здесь. В БК 1Х Ставка на это событие дают коэффициент 1,95.

Еще одна ставка — по мотивам полуфинала Лиги Европы. В той игре футболисты «Шахтера» пытались низом выходить из обороны, а «Интер» не стеснялся фолить. Вряд ли украинская команда откажется от своего стиля, а Конте тем более не будет ломать то, что уже работает. Возможно, здесь не будет такого же разгрома по нарушениям (21:3), но в победе итальянцев сомнений мало. Второй вариант на этот матч — «Интер» выиграет по фолам с форой -4,5 за 1,75" в БК Betcity.

Андрей Санталов

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