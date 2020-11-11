Время для экспериментов: прогноз на матч Германия — Чехия
Германия без звезд.
Германия без звезд.
Сборная Германии оказалась в интересной ситуации перед этой товарищеской игрой в Лейпциге. Футболисты «Баварии», а также Вернер и Кроос, сразу готовились к матчам Лиги наций. Защитники Керер, Гозенс и Хальстенберг и полузащитник Дракслер выбыли
У чехов нет таких больших потерь, но и их ждут более важные матчи в Лиге наций. Там сборная Чехии на втором месте в группе лиги B, отставание от лидирующей Шотландии 4 очка, впереди игры с Израилем и Словакией. Сегодня ожидается в основе выход спартаковца Крала, в центре поля ему компанию составит Дарида из «Герты». В остальном состав предсказать сложно, здесь тоже возможна ротация.
Германия не проигрывает в товарищеских матчах с июня 2018-го, вряд ли эта серия прервется сегодня, но шансы забить у чехов явно будут. Немцы и до этого много пропускали (например, три от Турции недавно), а с такой несыгранной обороной сыграть на ноль еще сложнее. При этом в атаке Германия традиционно сильна в последние годы, это и шанс для новичков проявить себя. В БК «Олимп» поставить на «обе забьют» можно за коэффициент 1,6.
Матч непринципиальный, так что здесь можно еще сыграть на небольшом количестве предупреждений. В БК «Бетсити» на тотал желтых карточек меньше 2,5 дают 1,55. Коэффициент небольшой, но выглядит неплохо, вряд ли игра будет грубой и эмоциональной. Обе сборные будут играть держа в уме две следующие встречи в ЛН. Судья сегодня тоже не самый строгий — Трейманис из Латвии.
Андрей Санталов