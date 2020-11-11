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18:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Время для экспериментов: прогноз на матч Германия — Чехия

Германия без звезд.

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Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Betcity4. Melbet5. Лига ставок
Источник: Reuters

Сборная Германии оказалась в интересной ситуации перед этой товарищеской игрой в Лейпциге. Футболисты «Баварии», а также Вернер и Кроос, сразу готовились к матчам Лиги наций. Защитники Керер, Гозенс и Хальстенберг и полузащитник Дракслер выбыли из-за травм, у Хавертца и Джана коронавирус. На первой тренировке сборной было всего 8 (!) игроков. Так что состав сегодня явно будет экспериментальным, возможно, сразу 4 футболиста впервые сыграют за Германию. Впереди Лёв рассчитывает на атакующего полузащитника Брандта из «Боруссии» Д и форварда Вальдшмидта из «Бенфики» (5 голов в 10 матчах).

У чехов нет таких больших потерь, но и их ждут более важные матчи в Лиге наций. Там сборная Чехии на втором месте в группе лиги B, отставание от лидирующей Шотландии 4 очка, впереди игры с Израилем и Словакией. Сегодня ожидается в основе выход спартаковца Крала, в центре поля ему компанию составит Дарида из «Герты». В остальном состав предсказать сложно, здесь тоже возможна ротация.

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Германия не проигрывает в товарищеских матчах с июня 2018-го, вряд ли эта серия прервется сегодня, но шансы забить у чехов явно будут. Немцы и до этого много пропускали (например, три от Турции недавно), а с такой несыгранной обороной сыграть на ноль еще сложнее. При этом в атаке Германия традиционно сильна в последние годы, это и шанс для новичков проявить себя. В БК «Олимп» поставить на «обе забьют» можно за коэффициент 1,6.

Матч непринципиальный, так что здесь можно еще сыграть на небольшом количестве предупреждений. В БК «Бетсити» на тотал желтых карточек меньше 2,5 дают 1,55. Коэффициент небольшой, но выглядит неплохо, вряд ли игра будет грубой и эмоциональной. Обе сборные будут играть держа в уме две следующие встречи в ЛН. Судья сегодня тоже не самый строгий — Трейманис из Латвии.

Андрей Санталов

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