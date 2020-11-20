Сложный выезд для чемпиона: прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит»

«Ахмат» — «Зенит»: прогноз на матч премьер-лиги, коэффициенты букмекеров

Несмотря на неудачный октябрь (победа, ничья и 3 поражения подряд), в РПЛ «Зенит» идет практически по прошлогоднему графику. Тогда после 14 туров у команды Семака было 32 очка, сейчас 30. На питерцах, возможно, больше всех сказывается усталость. Сейчас дали отдохнуть Дзюбе, но Жиркови Кузяев сейчас отыграли по три матча за сборную, Оздоев играл в двух последних. Из хороших новостей — вернулся к тренировкам Малком, а вот Азмун пропустит встречу в Грозном из-за ангины. Если в прошлом сезоне «Ахмат» боролся в РПЛ за выживание, то при Талалаеве делит 5−7-е места, и, возможно, это не предел. Главное, в чем прибавила команда, — агрессия и прессинг. Как следствие, первое место в лиге по фолам (в среднем 16 за матч). Также бросается в глаза, что грозненцы стали больше забивать и меньше пропускать. В атаке самые опасные футболисты, как и в сезоне-2019/20, Бериша и Ильин (8 голов на двоих), начали помогать и новички Тимофеев и Мелкадзе.

«Ахмат» выиграл три последних матча и в хорошем настроении подходит к встрече с чемпионом России. «Зениту» же игры в Грозном всегда даются тяжело. Можно вспомнить весенний матч на Кубок, где питерцы выиграли только в дополнительное время. В РПЛ было две ничьи в двух последних встречах. Команда Семака, несмотря на проблемы с составом, считается у букмекеров фаворитом в Грозном, и этим можно воспользоваться. Так, ставка «Ахмат» не проиграет за 2,06" в БК «Марафон» смотрится очень интересно.



Еще один вариант связан с закономерностью, отмеченной в гостевых матчах «Зенита». Еще ни разу в этом сезоне в этих играх не было забито больше двух голов. У себя дома команда Семака часто играет результативно, а вот на выезде совсем другая ситуация. Интересно, что и в последних 6 личных встречах «Зенита» и «Ахмата» трех голов и больше ни разу не было. Так что сложно здесь не взять «тотал меньше 2,5». В БК «Бетсити» на него дают коэффициент 1,93.



Андрей Санталов