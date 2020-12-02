«Зенит» на грани провала, «Краснодар» — последняя надежда России: анонс матчей в ЛЧ

«Краснодар» — «Ренн» В Краснодаре сегодня встретятся братья по несчастью. Обе команды впервые играют в группе Лиги чемпионов, и дается им это тяжело. Вернувшиеся после травм легионеры пока не тащат «Краснодар» — очевидно, они еще не набрали форму. Не помогает им и молодежь — отсюда все эти поражения в РПЛ и лишь одно очко в ЛЧ. «Быки» стали забивать гораздо меньше, чем раньше (5 голов в последних 5 матчах). однако рано или поздно их прорвет. Ждем, что сегодня придумают Вандерсон, Кабелла, Берг и Ари.

«Ренн» с начала ЛЧ тоже страдает, проиграл 6 из последних 8 матчей. Команде, которая неожиданно стала третьей во Франции в прошлом сезоне, тяжело играть в двух турнирах одновременно. Вдобавок из-за ковида выбыли форвард Терье и забивающий защитник Агер (3 гола) — оба играли в первом матче с «Краснодаром». Главный бомбардир у «Ренна» Гирасси, но его участие под вопросом из-за повреждения в последнем туре Лиги 1. Первый матч закончился 1:1, у обеих команд по одному очку, а значит, победа выводит «Краснодар» в плей-офф Лиги Европы. Для букмекеров шансы тут равны, но при прочих равных шансов у домашней команды должно быть больше. В БК 1хСтавка поставить на победу «Краснодара» можно за 2,73.



«Брюгге» — «Зенит»



Это одна из худших еврокубковых кампаний «Зенита». Питерцы еще никогда так быстро не лишались шансов выйти в плей-офф ЛЧ. А всё началось с домашнего поражения от бельгийцев в первом туре. Можно сетовать, как Семак, на недостаточное усиление перед сезоном, но впечатления от чемпиона России в Европе, грустные. Теперь, чтобы надеяться на евровесну, Семаку нужна только победа над «Брюгге». Играть же, возможно, придется без Дзюбы и уже точно без Ловрена, Караваева и Вендела.