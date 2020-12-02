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8«Краснодар» не удержал ничью в игре против «Севильи»
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
13:50 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» на грани провала, «Краснодар» — последняя надежда России: анонс матчей в ЛЧ

Смотрим предпоследний тур Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» — «Ренн»

В Краснодаре сегодня встретятся братья по несчастью. Обе команды впервые играют в группе Лиги чемпионов, и дается им это тяжело. Вернувшиеся после травм легионеры пока не тащат «Краснодар» — очевидно, они еще не набрали форму. Не помогает им и молодежь — отсюда все эти поражения в РПЛ и лишь одно очко в ЛЧ. «Быки» стали забивать гораздо меньше, чем раньше (5 голов в последних 5 матчах). однако рано или поздно их прорвет. Ждем, что сегодня придумают Вандерсон, Кабелла, Берг и Ари.

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«Ренн» с начала ЛЧ тоже страдает, проиграл 6 из последних 8 матчей. Команде, которая неожиданно стала третьей во Франции в прошлом сезоне, тяжело играть в двух турнирах одновременно. Вдобавок из-за ковида выбыли форвард Терье и забивающий защитник Агер (3 гола) — оба играли в первом матче с «Краснодаром». Главный бомбардир у «Ренна» Гирасси, но его участие под вопросом из-за повреждения в последнем туре Лиги 1. Первый матч закончился 1:1, у обеих команд по одному очку, а значит, победа выводит «Краснодар» в плей-офф Лиги Европы. Для букмекеров шансы тут равны, но при прочих равных шансов у домашней команды должно быть больше. В БК 1хСтавка поставить на победу «Краснодара» можно за 2,73.

«Брюгге» — «Зенит»

Это одна из худших еврокубковых кампаний «Зенита». Питерцы еще никогда так быстро не лишались шансов выйти в плей-офф ЛЧ. А всё началось с домашнего поражения от бельгийцев в первом туре. Можно сетовать, как Семак, на недостаточное усиление перед сезоном, но впечатления от чемпиона России в Европе, грустные. Теперь, чтобы надеяться на евровесну, Семаку нужна только победа над «Брюгге». Играть же, возможно, придется без Дзюбы и уже точно без Ловрена, Караваева и Вендела.

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«Брюгге» справился в ситуации, когда несколько игроков, включая вратаря Миньоле, заболели короной. Теперь бельгийцы могут рассчитывать даже на второе место в группе. Поэтому они заявили, что будут играть на победу в этом матче (для выхода в ЛЕ их устроит и ничья). На прошлой неделе из-за скандала в автобусе форвард Деннис пропустил матч с «Боруссией», но с «Зенитом» он выйдет. В Питере он, кстати, забил. Турнирное положение заставит обе команды атаковать, одним-двумя голами команды тут вряд ли обойдутся. БК Winline на тотал голов больше 2,5 дает коэффициент 1,72.

Андрей Санталов

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