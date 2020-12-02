«Зенит» на грани провала, «Краснодар» — последняя надежда России: анонс матчей в ЛЧ
Смотрим предпоследний тур Лиги чемпионов.
Смотрим предпоследний тур Лиги чемпионов.
«Краснодар» — «Ренн»
В Краснодаре сегодня встретятся братья по несчастью. Обе команды впервые играют в группе Лиги чемпионов, и дается им это тяжело. Вернувшиеся после травм легионеры пока не тащат «Краснодар» — очевидно, они еще не набрали форму. Не помогает им и молодежь — отсюда все эти поражения в РПЛ и лишь одно очко в ЛЧ. «Быки» стали забивать гораздо меньше, чем раньше (5 голов в последних 5 матчах). однако рано или поздно их прорвет. Ждем, что сегодня придумают Вандерсон, Кабелла, Берг и Ари.
«Ренн» с начала ЛЧ тоже страдает, проиграл 6 из последних 8 матчей. Команде, которая неожиданно стала третьей во Франции в прошлом сезоне, тяжело играть в двух турнирах одновременно. Вдобавок
«Брюгге» — «Зенит»
Это одна из худших еврокубковых кампаний «Зенита». Питерцы еще никогда так быстро не лишались шансов выйти в
«Брюгге» справился в ситуации, когда несколько игроков, включая вратаря Миньоле, заболели короной. Теперь бельгийцы могут рассчитывать даже на второе место в группе. Поэтому они заявили, что будут играть на победу в этом матче (для выхода в ЛЕ их устроит и ничья). На прошлой неделе
Андрей Санталов