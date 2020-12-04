«Севилья» огорчит Зидана, «Бавария» расправится с «Лейпцигом», а Моуринью вновь перехитрит «Арсенал»
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«Севилья» — «Реал»
Прогноз: «Севилья» победит за 2.62.
Непривычно было видеть проходной двор в обороне «Севильи» в матче с «Челси», но таковы реалии сурового календаря этой осенью. Лопетеги дал отдохнуть некоторым лидерам, а вполноги испанская команда играть не умеет — отсюда итоговые 0:4. «Реалу» тоже проиграл в ЛЧ — 0:2 с «Шахтером», и теперь выход из группы под вопросом. Еще недавно о таком и подумать было нельзя. Зидан летом привел команду к чемпионству, а сейчас вовсю обсуждается, надо ли его увольнять. Без Рамоса «Мадрид» выглядит гораздо слабее, Азар снова травмирован, а у Бензема и остальных снова хромает реализация моментов. В такой ситуации победа «Севильи» не должна удивлять.
«Ювентус» — «Торино»
Прогноз: «Ювентус» победит с разницей 2 за 4.16.
Перед дерби «Ювентус» размялся на киевском «Динамо», уверенно победив 3:0. В этом сезоне у чемпиона Италии неожиданно хорош Мората. Испанец уже успел забить 9 голов, это всего на один меньше, чем у Криштиану. Но Альваро не сыграет в субботу
«Бавария» — «Лейпциг»
Прогноз: «Бавария» победит с разницей 1 за 4.04.
«Бавария», даже выставив 7 дублеров на матч с «Атлетико», ухитрилась свести матч вничью. С отдохнувшими Нойером, Горетцкой и Левандовским мюнхенцы выглядят явными фаворитами в субботу. «РБ Лейпциг» провел выматывающий матч в Турции, позволил «Истанбулу» отыграться с 3:1, но в итоге «быки» победили. Вопрос только в том, остались ли у них силы на «Баварию». Чемпион Германии сейчас не выглядит машиной, как в прошлом сезоне, но в таких матчах показывает класс. Мюнхенцы уже дважды обыграли «Боруссию» Дортмунд этой осенью, теперь очередь за «Лейпцигом».
«Тоттенхэм» — «Арсенал»
Прогноз: «Тоттенхэм» победит и тотал меньше 2,5 за 4.31.
«Тоттенхэм» чуть ли не лучше всех приспособился к тяжелому графику этой осенью. «Шпоры» досрочно вышли в
«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»
Прогноз: «Вулверхэмптон» не проиграет за 2.49.
Нелучшие 10 дней для «Ливерпуля»: поражение от «Аталанты» 0:2, 1:1 с Брайтоном" и победа над «Аяксом», где мерсисайдцам откровенно повезло. Еще и выбыл основной вратарь Алиссон, но его достойно заменил 22-летний Келлехер. При всех кадровых проблемах «Ливерпуля» в АПЛ он делит 1−2-е места, а в ЛЧ уже вышел в
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Андрей Санталов