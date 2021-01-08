«Бавария» оторвется от «Лейпцига», а «Атлетико» и «Севилья» снова начнут побеждать

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«Боруссия» М — «Бавария»



Прогноз: «Бавария» победит и тотал больше 3,5 за 2.44.

Германия 2020/2021 Тур 15, 8.01.2021, 22:30 Боруссия М - Бавария -

«Бавария» в первом матче 2021 года выглядела так же, как и в большинстве игр в 2020-м. Мюнхенцы стремятся запрессинговать соперника еще у его штрафной, поэтому иногда пропускают опасные контратаки на свои ворота. Но всё компенсирует сумасшедшая атака «Баварии»: Левандовски, Сане и Гнабри обязательно забьют два-три мяча, поэтому чемпион Германии продолжит собирать по три очка с каждого матча. С «Майнцем» получилась волевая победа 5:2. «Боруссия» после 14 туров идет вне зоны Лиги чемпионов, отставание от 4-го места пусть и небольшое, но есть. Плюс «Гладбах» потерял важного форварда Тюрама на 5 матчей (за плевок в лицо сопернику). Главный тренер Розе уже однажды обыграл Флика, это было год назад, однако там «Боруссии» откровенно повезло. «Бавария» не знает поражений с сентября, вряд ли она оступится и здесь.



«Астон Вилла» — «Ливерпуль»



Прогноз: «Ливерпуль» победит и тотал больше 3,5 за 3.46.

Из Англии снова поступают тревожные новости, на этот раз вспышка ковида случилась в «Астон Вилле». Положительные тесты сдало несколько игроков основы, клубу пришлось закрыть тренировочную базу. Матч могут отменить, но если игра все же состоится, бирмингемцы на нее выйдут, скорее всего, молодежным составом. Клопп тоже может дать передышку своим лидерам, все-таки это третий раунд Кубка Англии, не самый приоритетный турнир в такой насыщенный сезон. В любом случае, «Ливерпуль» остается фаворитом и должен проходить дальше, хотя полноценный реванш за 2:7 в чемпионате здесь мерсисайдцы взять не смогут.



«Севилья» — «Реал Сосьедад»



Прогноз: «Севилья» победит и тотал меньше 2,5 за 4.09.

Испания 2020/2021 Тур 18, 9.01.2021, 16:00 Севилья - Реал Сосьедад -

В этом сезоне «Севилья» сильно просела по результативности, в 15 матчах она забила лишь 18 голов. Выручает игра в защите, за счет этого красно-белые держатся в топе. Не хватило голов и для победы в дерби — ничья 1:1 с «Бетисом», при этом вратарь «Севильи» еще и отбил один пенальти. Зато к этому матчу вернутся Навас, Фернандо и Окампос, без них команда выглядит гораздо слабее. «Реал Сосьедад» прекрасно начал сезон, успел даже полидировать в таблице, но под конец года усталость и травмы взяли свое. Тем не менее, и сейчас баски идут в зоне ЛЧ, в своем дерби они недавно устояли против «Атлетика» (1:0). Здесь всё же преимущество отдадим более опытной команде.



«Атлетико» — «Атлетик»



Прогноз: «Атлетико» победит с разницей 2 за 4.25.

Испания 2020/2021 Тур 18, 9.01.2021, 20:15 Атлетико - Атлетик -

«Атлетико» продолжает уверенно возглавлять Ла Лигу, правда, в Кубке Испании случился конфуз: вылетели, проиграв команде из второго дивизиона. И это при том, что на поле было много футболистов из основы. В чемпионате же мадридцы — это просто машина, взяли 33 очка из 36 возможных в 12 последних матчах. А вот «Атлетику» из Бильбао не повезло: они попали на «Атлетико» Мадрид сразу после «Барселоны», а потом еще ждет выезд к «Реалу». Плюс баски только что поменяли тренера, команду возглавил Марселино, известный по работе в «Вильярреале» и «Валенсии». Первый матч получился тяжелым — 2:3 с «Барсой». С «Атлетико» тоже набрать очки не получится.



«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д



Прогноз: ничья за 3.57.

Германия 2020/2021 Тур 15, 9.01.2021, 20:30 РБ Лейпциг - Боруссия Д -

«РБ Лейпциг» — лучшая домашняя команда чемпионата Германии: 6 побед в 7 матчах и одна ничья. Родные трибуны, пусть и без болельщиков, помогали и в Лиге чемпионов. «Быки» давно идут без поражений в бундеслиге, поэтому максимально близко держатся рядом с «Баварией», разница всего в два очка. «Лейпциг» успел даже усилиться этой зимой, взяв талантливого венгра Собослаи из «Ред Булл Зальцбург». «Боруссия» в декабре уволила Фавра, и пока при Терзиче результаты неплохие: 6 очков из 9 возможных. Наконец-то проснулся Санчо, англичанин забил впервые с мая. Возвращение Холанда после травмы тоже настраивает на оптимистичный лад. Дортмунд последние три года не проигрывает «Лейпцигу», ничья здесь смотрится логичным исходом.