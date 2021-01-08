«Бавария» оторвется от «Лейпцига», а «Атлетико» и «Севилья» снова начнут побеждать
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«Боруссия» М — «Бавария»
Прогноз: «Бавария» победит и тотал больше 3,5 за 2.44.
«Бавария» в первом матче 2021 года выглядела так же, как и в большинстве игр в 2020-м. Мюнхенцы стремятся запрессинговать соперника еще у его штрафной, поэтому иногда пропускают опасные контратаки на свои ворота. Но всё компенсирует сумасшедшая атака «Баварии»: Левандовски, Сане и Гнабри обязательно забьют
«Астон Вилла» — «Ливерпуль»
Прогноз: «Ливерпуль» победит и тотал больше 3,5 за 3.46.
Из Англии снова поступают тревожные новости, на этот раз вспышка ковида случилась в «Астон Вилле». Положительные тесты сдало несколько игроков основы, клубу пришлось закрыть тренировочную базу. Матч могут отменить, но если игра все же состоится, бирмингемцы на нее выйдут, скорее всего, молодежным составом. Клопп тоже может дать передышку своим лидерам,
«Севилья» — «Реал Сосьедад»
Прогноз: «Севилья» победит и тотал меньше 2,5 за 4.09.
В этом сезоне «Севилья» сильно просела по результативности, в 15 матчах она забила лишь 18 голов. Выручает игра в защите, за счет этого
«Атлетико» — «Атлетик»
Прогноз: «Атлетико» победит с разницей 2 за 4.25.
«Атлетико» продолжает уверенно возглавлять Ла Лигу, правда, в Кубке Испании случился конфуз: вылетели, проиграв команде из второго дивизиона. И это при том, что на поле было много футболистов из основы. В чемпионате же мадридцы — это просто машина, взяли 33 очка из 36 возможных в 12 последних матчах. А вот «Атлетику» из Бильбао не повезло: они попали на «Атлетико» Мадрид сразу после «Барселоны», а потом еще ждет выезд к «Реалу». Плюс баски только что поменяли тренера, команду возглавил Марселино, известный по работе в «Вильярреале» и «Валенсии». Первый матч получился тяжелым — 2:3 с «Барсой». С «Атлетико» тоже набрать очки не получится.
«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д
Прогноз: ничья за 3.57.
«РБ Лейпциг» — лучшая домашняя команда чемпионата Германии: 6 побед в 7 матчах и одна ничья. Родные трибуны, пусть и без болельщиков, помогали и в Лиге чемпионов. «Быки» давно идут без поражений в бундеслиге, поэтому максимально близко держатся рядом с «Баварией», разница всего в два очка. «Лейпциг» успел даже усилиться этой зимой, взяв талантливого венгра Собослаи из «Ред Булл Зальцбург». «Боруссия» в декабре уволила Фавра, и пока при Терзиче результаты неплохие: 6 очков из 9 возможных.
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Андрей Санталов