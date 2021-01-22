Миранчук против Ибрагимовича, Сульшер огорчит Клоппа, а Головин уволит Виллаш-Боаша

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«Боруссия» М — «Боруссия» Д



Прогноз: «Боруссия» М победит за 3.25.



Дортмунд вышел не готовым на матч с «Байером» три дня назад, повезло, что счет к перерыву был только 0:1. Во втором тайме черно-желтые перехватили инициативу, сравняли счет, но в конце пропустили голевую контратаку. Справедливый итог матча, в котором «Боруссия» проиграла 3:13 (!) по ударам в створ. Холанд не забил второй матч подряд, без его голов нет побед. Гладбах закончил первый круг на 7-м месте, но до зоны ЛЧ очень близко. Команда Розе недавно обыграла «Баварию», а накануне взяла верх над «Вердером». Наконец после дисквалификации возвращается Тюрам, также несколько игроков основы отдыхали в предыдущем матче. В битве двух «Боруссий» шансы Гладбаха смотрятся предпочтительнее.



«Милан» — «Аталанта»



Прогноз: ничья за 3.71.



«Милан» Ибрагимовича не устать удивлять. «Россонери» съездили в гости к «Кальяри» без нескольких ключевых футболистов, доигрывали матч в меньшинстве, но все равно спокойно забрали три очка. Златан по-настоящему вернулся после травмы, великий швед сделал дубль. Теперь у Ибры 12 голов в 8 матчах серии А — поразительная результативность. «Аталанта» пока продолжает буксовать. За нулевой ничьей с «Дженоа» последовали 1:1 с «Удинезе», причем в последнем матче бергамаски пропустили уже на первой минуте! Даже выход в старте Миранчука — впервые в серии А — не принес удачу команде Гасперини. «Милан» укрепился Манджукичем, вернется Леау, хотя нехватка игроков у Пиоли все равно есть. Летом команды сыграли 1:1 на «Сан-Сиро», ничья весьма вероятна и здесь.



«Монако» — «Марсель»



Прогноз: «Монако» победит и тотал больше 2,5 за 2.45.



Виллаш-Боаш, кажется, уже прощается с «Марселем». Недавно команда проиграла «Лансу», а до этого «Ниму» и «ПСЖ» в Суперкубке Франции. Год назад португальца хвалили за то, что он объединил команду и выжал из нее максимум, достигнув 2-го места в Лиге 1. В этом сезоне атмосфера в команде нервная, Пайет и Товен не впечатляют, у лидеров марсельцев лишь 9 голов на двоих. «Марсель» идет 6-м в чемпионате, прилично отставая от лидеров. У «Монако», напротив, 4 победы в последних 5 матчах, в этом году команда Ковача играет весело, забила 11 голов и пропустила 4 в трех встречах. Головин вернулся после травмы и забил один гол. «Монако» должен воспользоваться раздорами в «Марселе» и вплотную подобраться к тройке лидеров.



«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»



Прогноз: «Манчестер Юнайтед» победит и тотал меньше 2,5 за 5.79.



В «Ливерпуле» по-прежнему всё грустно. Команда Клоппа не забивает уже 4 матча подряд, а серия без побед в АПЛ достигла 5. Более того, уступив «Бернли» (0:1), мерсисайдцы прервали мощную домашнюю серию без поражений (68 игр). «Ливерпуль» перестал забивать даже из выгодных моментов (в этот раз не повезло Ориги), а создает их теперь не так много, в атаке действия Трента и Робертсона стали предсказуемыми. «Манчестер Юнайтед» недавно устоял на «Энфилде», а потом взял три очка с «Фулхэмом» — похоже, Погба всерьез взялся за футбол. Манкунианцы вновь вышли на первое место в чемпионате, но и Кубок Англии им нужен: слишком давно «МЮ» не выигрывал трофеев. Сульшер воспользуется кризисом в «Ливерпуле» и выйдет в 1/8 финала Кубка.



«Атлетико» — «Валенсия»



Прогноз: «Атлетико» победит с разницей 1 за 3.32.



«Атлетико» вытащил непростой матч с «Эйбаром». Волевая победа 2:1 благодаря дублю Суареса, и мадридцы уверенно идут к первому чемпионству за 7 лет. Уругваец при этом еще и догнал Месси в гонке бомбардиров. «Барселона», конечно, сделала удивительный подарок конкурентам. Теперь «Атлетико» по потерянным очкам опережает «Реал» на 10 баллов, а «Барсу» — на 13. «Валенсия» недавно наконец прервала серию без побед из 8 матчей, но вообще первый круг ей не удался. Команда Черышева набрала всего 20 очков в 19 матчах — худший результат за 38 лет. Сам Денис тоже не впечатляет: 2 передачи и ноль голов в 12 играх. Легких побед у «Атлетико» над «Валенсией» давно не было, но Симеоне устроит и выигрыш с минимальным счетом.