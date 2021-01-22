Без Овечкина и Кузнецова «Вашингтону» будет тяжело: прогноз на матч с «Баффало»
Необычная ситуация в НХЛ.
Необычная ситуация в НХЛ.
Главная новость последних дней — четыре игрока «Вашингтона» нарушили антиковидные правила НХЛ и теперь пропустят 4 ближайших матча. «Кэпиталс» тут не повезло: из состава выбыли Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов. Основной вратарь, лучший снайпер, ведущий центрфорвард и защитник из первой пары. Без них «столичные» гораздо слабее, и это должно сказаться на результатах. Хотя сам сезон начался для «Вашингтона» неплохо. Две победы над «Баффало» и два очка в двух матчах с «Питтсбургом» — достаточно для третьего места в дивизионе.
«Баффало» — пока худшая команда Восточного дивизиона. «Сэйбрс» после поражений от «Вашингтона» обменялись победами с «Филадельфией» — у них всего два очка в 4 матчах. На этот сезон у «клинков» большие надежды, они хотят выйти в
В Вашингтон не полетел основной голкипер Хаттон, у него травма головы. Пока неизвестно, выйдет ли второй номер команды Улльмарк, у него недавно умер отец. Возможно,
По тем же причинам — нет основных вратарей, несбалансированный состав «Вашингтона» — хочется взять здесь еще тотал голов больше 5,5. В БК «Бетсити» на это дают коэффициент 1,85. В 2 из 4 матчах «Баффало» такой тотал проходил, а там, где не проходил, мешало, в основном, невезение. С такими атакующими игроками, как Айкел, Холл и Далин, и ненадежной обороной, «клинки» должны стремиться забивать как можно больше.
Андрей Санталов