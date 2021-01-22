Без Овечкина и Кузнецова «Вашингтону» будет тяжело: прогноз на матч с «Баффало»

Главная новость последних дней — четыре игрока «Вашингтона» нарушили антиковидные правила НХЛ и теперь пропустят 4 ближайших матча. «Кэпиталс» тут не повезло: из состава выбыли Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов. Основной вратарь, лучший снайпер, ведущий центрфорвард и защитник из первой пары. Без них «столичные» гораздо слабее, и это должно сказаться на результатах. Хотя сам сезон начался для «Вашингтона» неплохо. Две победы над «Баффало» и два очка в двух матчах с «Питтсбургом» — достаточно для третьего места в дивизионе.



«Баффало» — пока худшая команда Восточного дивизиона. «Сэйбрс» после поражений от «Вашингтона» обменялись победами с «Филадельфией» — у них всего два очка в 4 матчах. На этот сезон у «клинков» большие надежды, они хотят выйти в плей-офф впервые за 10 лет. «Баффало» выменял центрального нападающего Стаала, но главное, подписал вингера Холла, который три года назад был MVP лиги. В итоге у «Сэйбрс» есть звезды в атаке, крутые молодые защитники, осталось только придумать что-то с вратарской линией.