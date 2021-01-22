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18:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Без Овечкина и Кузнецова «Вашингтону» будет тяжело: прогноз на матч с «Баффало»

Необычная ситуация в НХЛ.

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Источник: AFP 2020

Главная новость последних дней — четыре игрока «Вашингтона» нарушили антиковидные правила НХЛ и теперь пропустят 4 ближайших матча. «Кэпиталс» тут не повезло: из состава выбыли Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов. Основной вратарь, лучший снайпер, ведущий центрфорвард и защитник из первой пары. Без них «столичные» гораздо слабее, и это должно сказаться на результатах. Хотя сам сезон начался для «Вашингтона» неплохо. Две победы над «Баффало» и два очка в двух матчах с «Питтсбургом» — достаточно для третьего места в дивизионе.

«Баффало» — пока худшая команда Восточного дивизиона. «Сэйбрс» после поражений от «Вашингтона» обменялись победами с «Филадельфией» — у них всего два очка в 4 матчах. На этот сезон у «клинков» большие надежды, они хотят выйти в плей-офф впервые за 10 лет. «Баффало» выменял центрального нападающего Стаала, но главное, подписал вингера Холла, который три года назад был MVP лиги. В итоге у «Сэйбрс» есть звезды в атаке, крутые молодые защитники, осталось только придумать что-то с вратарской линией.

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В Вашингтон не полетел основной голкипер Хаттон, у него травма головы. Пока неизвестно, выйдет ли второй номер команды Улльмарк, у него недавно умер отец. Возможно, из-за этого, котировки на победу «Баффало» выросли, то есть теперь она считается менее вероятной. Однако потеря 4 основных хоккеистов у «Вашингтона» все-таки важнее. Да, есть и другие лидеры: Бэкстрем, Оши, Карлсон, но без русской четверки «Кэпиталс» будет тяжело. Выбираем победу «Баффало» за 2,07 в БК «Марафон».

По тем же причинам — нет основных вратарей, несбалансированный состав «Вашингтона» — хочется взять здесь еще тотал голов больше 5,5. В БК «Бетсити» на это дают коэффициент 1,85. В 2 из 4 матчах «Баффало» такой тотал проходил, а там, где не проходил, мешало, в основном, невезение. С такими атакующими игроками, как Айкел, Холл и Далин, и ненадежной обороной, «клинки» должны стремиться забивать как можно больше.

Андрей Санталов

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