Еще одной сенсации не будет: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»

«Манчестер Сити» сейчас в такой форме, что даже потери Агуэро и де Брюйне не чувствуются. «Горожане» разгромили «Вест Бромвич» на выезде и продлили свою впечатляющую победную серию до 11 матчей. Гюндоган был в ударе, сделал дубль, теперь именно он — лучший бомбардир «Ман Сити» в АПЛ. Сильно прогрессирует в этом сезоне Канселу — защитник, который часто придумывает что-то интересное в атаке. Ну и нельзя не отметить оборону «Сити», она провела очередную игру на ноль — шестую из последних семи. «Шеффилд Юнайтед» удивил в игре с «Манчестер Юнайтед». Клуб, который шел на последнем месте, одолел лидера чемпионата на «Олд Траффорд» — 2:1. Этот результат оставил команду Уайлдера на 20-й строчке в таблице, но вселил надежду: может быть еще удастся спасти этот сезон, до 17-го места осталось 10 очков. «Шеффилд» остается худшей командой АПЛ по игре в атаке, основная надежда — на стандарты (в игре с «МЮ» еще помог и рикошет от защитника).

«Ман Сити» вышел на первое место в лиге, даже имея игру в запасе. Скоро команде Гвардиолы предстоит пройти непростой отрезок: матчи с «Ливерпулем», «Тоттенхэмом», «Арсеналом», «Ман Юнайтед» плюс Лига чемпионов. Пока же надо создать задел перед преследователями по максимуму. Сегодняшний соперник как раз годится на эту роль. Зная результат прошлого тура, игроки «Сити» не выйдут на поле такими же расслабленными, как футболисты «МЮ». Второй раз подряд «Шеффилд» не сотворит сенсацию, берем победу «Манчестер Сити» всухую за 1,62 в БК «Марафон».



Давление «Манчестер Сити» на соперников так велико, что это обычно приводит к большому количеству угловых. В 4 последних матчах команда Гвардиола подает минимум 8 корнеров. На «Этихад Стэдиум» много угловых часто случается уже в первом тайме. С «Брайтоном» недавно было 7:1, с «Кристал Пэлас» 6:0, с «Астон Виллой» и вовсе 10:2. И это только в первые 45 минут! Тут возможны разные ставки, очень заманчиво выглядит такая: «Манчестер Сити» подаст в 1-м тайме больше 4 угловых за 2,11 в БК 1Х Ставка.



Андрей Санталов