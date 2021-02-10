Кубковое испытание для Гвардиолы: прогноз на матч «Суонси» — «Манчестер Сити»
Еще одна игра 1/8 финала Кубка Англии.
Еще одна игра 1/8 финала Кубка Англии.
«Манчестер Сити» расправился с главным соперником в Англии — «Ливерпулем» — и освободил себе дорогу к титулу. «Горожане» опережают ближайшего преследователя на 5 очков, и у них матч в запасе. Вообще у команды Гвардиолы умопомрачительная победная серия из 14 матчей во всех турнирах, она началась еще 19 декабря. «Ман Сити» эффективно играет и против аутсайдеров, и против середняков, и против
«Суонси» третий сезон играет в чемпионшипе после вылета из АПЛ в 2018-м. Прошлым летом валлийцы пробились в
Сложно представить, что «Сити» не победит соперника из чемпионшипа, но их серия рано или поздно прервется, а тут игра на Кубок, в котором сюрпризы происходят часто. Недавно «горожане» играли с «Челтенхэмом» из третьей лиги и до 81-й минуты уступали 0:1. Гвардиола, конечно, держит в голове матч с «Тоттенхэмом» через два дня, так что состав будет смешанным. Все это дает повод надеяться на сенсацию в этой встрече, предлагаем поставить здесь на хозяев. «Суонси» победит с форой +2 за 1,89 в БК Olimp.bet. Даже если «Ман Сити» выиграет с минимальным счетом, мы будем в плюсе.
А вот по всем остальным статистическим показателям (угловые, удары по воротам
Андрей Санталов