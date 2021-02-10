Кубковое испытание для Гвардиолы: прогноз на матч «Суонси» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» расправился с главным соперником в Англии — «Ливерпулем» — и освободил себе дорогу к титулу. «Горожане» опережают ближайшего преследователя на 5 очков, и у них матч в запасе. Вообще у команды Гвардиолы умопомрачительная победная серия из 14 матчей во всех турнирах, она началась еще 19 декабря. «Ман Сити» эффективно играет и против аутсайдеров, и против середняков, и против топ-клубов. Выбывших де Брюйне и Агуэро здорово заменили Гюндоган, Фоден и Стерлинг. Гвардиола поменял схему игры в атаке, теперь он спокойно обходится без чистых форвардов. Просто в нужный момент в штрафную делает рывок полузащитники, а соперник к этому обычно не готов. «Суонси» третий сезон играет в чемпионшипе после вылета из АПЛ в 2018-м. Прошлым летом валлийцы пробились в плей-офф лиги с 6-го места, но уступили «Брентфорду» в полуфинале. В этом сезоне «Суонси» хорош, идет в тройке лидеров и снова претендует на выход в высший английский дивизион. Главные бомбардиры — ветеран команды Айю и 26-летний форвард Лоу, у обоих игроков по 9 голов. «Суонси» в хорошей форме, из последних 10 матчей команда выиграла 8 и дважды сыграла вничью.

Сложно представить, что «Сити» не победит соперника из чемпионшипа, но их серия рано или поздно прервется, а тут игра на Кубок, в котором сюрпризы происходят часто. Недавно «горожане» играли с «Челтенхэмом» из третьей лиги и до 81-й минуты уступали 0:1. Гвардиола, конечно, держит в голове матч с «Тоттенхэмом» через два дня, так что состав будет смешанным. Все это дает повод надеяться на сенсацию в этой встрече, предлагаем поставить здесь на хозяев. «Суонси» победит с форой +2 за 1,89 в БК Olimp.bet. Даже если «Ман Сити» выиграет с минимальным счетом, мы будем в плюсе.



А вот по всем остальным статистическим показателям (угловые, удары по воротам и т. д. ) победа в любом случае должна остаться за гостями. Мяч, конечно, чаще будет у игроков «Ман Сити», атаковать они тоже будут больше, так что и перевес по угловым будет за ними. Вторая ставка на этот матч — «Манчестер Сити» выиграет по угловым с форой -4 за 1,72 в «БК «Париматч».



Андрей Санталов