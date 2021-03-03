Букмекеры не верят в команду Кумана: прогноз на матч «Барселона» — «Севилья»

Команды только что встречались в чемпионате Испании, а теперь они выяснят, кто пройдет в финал Кубка Испании. В первом полуфинальном матче «Севилья» выиграла 2:0, и, казалось, мало что помешает ей пройти «Барселону», но в выходные Куман показал, как надо играть против команды Лопетеги. Каталонцы неожиданно вышли с тройкой центральных защитников, и не дали ничего создать сопернику у своих ворот. А впереди пару Месси составил Дембеле (а не Гризманн, например). Эта связка сработала идеально. Сначала Месси отдал голевую передачу на Дембеле, а под конец матча аргентинец забил сам. «Севилья» редко проигрывает в этом году, но в последнее время выглядят неубедительно. Сначала уступили дома дортмундской «Боруссии», а теперь без шансов проиграли «Барсе» в чемпионате. Спад наступил у главного бомбардира андалузцев Эн-Несири, марокканец не забивает в последних 5 матчах. Новичок Папу Гомес пока не вписался в игру команды, а дриблер Окампос пропустил месяц из-за травмы, и ему еще надо будет набрать форму.

Кубок Испании остается последним реальным шансом для «Барсы» взять трофей в этом сезоне. Это важно и для Кумана, которому нужно укрепить свои позиции в клубе, и для Месси, ведь летом он может попрощаться с «Барселоной». Задача отыграть два мяча у «Севильи» сложная, но, как показал матч в субботу, вполне достижимая. Два года назад «Барса» так же проиграла «Севилье» 0:2 в первом матче Кубка, а затем дома разгромила соперника 6:1. Сегодня такой крупный счет маловероятен, но вот победу «Барселоны» с форой -1 за 1,73 в БК «Фонбет» вполне можно взять.



Еще интересно, что букмекеры не верят в проход «Барсы». Коэффициент на выход каталонцев в финал в БК «Бетсити» составляет 3,5. Однако, почему бы не рискнуть небольшой суммой на это событие? Месси сейчас в порядке, Дембеле хорош в роли форварда, а еще на замену готовы выйти свежие Гризманн и Брэйтуэйт. После домашнего поражения в чемпионате игроки «Севильи» будут не так уверены в себе, так что большой сенсацией выход «Барсы» в финал не станет.



Андрей Санталов