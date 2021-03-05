Левандовски против Холанда, Гвардиола огорчит Сульшера, а Симеоне и Зидан разойдутся миром

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«Бавария» — «Боруссия» Д



Прогноз: «Бавария» победит и тотал больше 3,5 за 2.45.



Мини-кризис «Баварии» позади: вернулся после ковида Мюллер, набрал форму Горетцка, атака «Бавария» снова грозна как прежде. В прошлом туре это на себе прочувствовал «Кельн», которому мюнхенцы отгрузили пять мячей. Оборона неидеальна, Нойер порой чудит, но теперь для команды Флика это неважно, они все равно забьют больше, чем соперник. «Боруссия» набрала ход, выиграв 4 матча подряд. Но если «Бавария» готовилась к этой встрече неделю, то Дортмунд играл во вторник на Кубок и провел тяжелый матч против менхенгладбахской «Боруссии». Черно-желтые играли основой с Холандом, Санчо и Ройсом, так что они будут не такими свежими, как игроки «Баварии». Матч, в котором прежде всего ждут дуэль двух суперфорвардов, обречен стать результативным, и «Бавария» должна в нем забрать свое.



«Ювентус» — «Лацио»



Прогноз: «Лацио» победит за 4.17.



«Ювентус» разгромил «Специю» 3:0, но по-прежнему выглядел не очень убедительно. Команда Пирло позволила сопернику больше владеть мячом и подать 10 (!) угловых. Туринцы мучились, пока во втором тайме не вышли Мората и Бернардески. У «Юве» достаточно серьезные потери в составе (нет Дибалы, многих центральных защитников), поэтому матчи для него складываются тяжело. «Лацио» получил подарок на этой неделе: в «Торино» вспышка «короны», поэтому игра не состоялась. Это пришлось кстати для римлян, ведь после «Баварии» они проиграли еще и «Болонье». Теперь же Иммобиле и Ко получили лишнее время на подготовку к «Юве». Этим преимуществом и проблемами в составе соперника «Лацио» вполне может воспользоваться.



«Атлетико» — «Реал»



Прогноз: ничья за 3.23.



Симеоне любит играть осторожно в важных матчах, так что и здесь, скорее всего, «Атлетико» будет действовать от обороны. Суарес и Феликс в такой ситуации не особо эффективны, но для Симеоне — главное не проиграть. Сейчас отрыв «Атлетико» не так велик, как раньше, но «Барселона» и «Реал» все-таки позади на 5 очков, и у «матрасников» еще матч в запасе. Так что ничья для них — хороший результат. «Реал» по-прежнему играет без Рамоса, Бензема и Азара, поэтому с результативностью есть проблемы. С другой стороны, в защите пара Начо — Варан играет хорошо, тут Зидан может быть спокоен. «Сливочные» спаслись от поражения в матче с «Реал Сосьедадом», должны устоять и в дерби. Тем более у «Атлетико» тоже не будет нескольких важных игроков.



«Спартак» — «Краснодар»



Прогноз: ничья за 3.29.



«Спартак» оказался не готов ко второй части чемпионата, два матча — два поражения. Сказался здесь последний сбор в морозной Москве или что-то еще, неясно, но видно, что игрокам не хватает движения, что они нервничают на поле. Промес пока сырой, в атаке опасность была только со стандартов, где наверху могли побороться Соболев и Понсе. У «Краснодара» тоже ужасный рестарт сезона получился. Вылет из Лиги Европы и Кубка России, ничья с «Уралом» — и все это на фоне новых травм защитников и отсутствия основного вратаря Сафонова. «Быкам» пора менять психологию, слишком редко они побеждают в матчах, которые складываются тяжело. Проблем у обеих команд много, так что ничья тут весьма вероятна.



«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»



Прогноз: «Манчестер Сити» победит с разницей 1 за 3.52.



Главная интрига — продлится ли удивительная победная серия «Манчестер Сити», состоящая из 21 матча. В чемпионате «горожане» оторвались от «Манчестер Юнайтед» на 14 очков, чемпионская гонка в Англии давно закончена. Но команда Гвардиолы продолжает показывать чемпионский характер. Казалось, матч с «Вулверхэмптоном» завершится 1:1, но Жезус и Марез дожали-таки соперника в последние 10 минут. «Ман Юнайтед» в среду так и не смог вскрыть оборону «Кристал Пэлас», в первую очередь из-за усталости своих лидеров. Бруну и Рэшфорд провели уже по 40 матчей в этом сезоне, а заменить их Сульшеру некем. Сопротивление «Манчестер Юнайтед» окажет, но зацепить даже одно очко здесь вряд ли сможет.