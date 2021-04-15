Тадич исправится за незабитый пенальти: прогноз на матч «Рома» — «Аякс»

Результат первого матча удивил. «Рома» в Амстердаме выглядела хуже «Аякса»: сильно уступила по владению мячом, количеству острых атак, но добыла-таки победу благодаря двум стандартам. Сначала Пеллегрини удивил вратаря ударом со штрафного, а затем Альварес потерял Ибаньеса на угловом. Римляне переживают непростой период. В команде много возрастных игроков, которые уже играют не так эффективно, как раньше (Джеко, Педро). Плюс у «Ромы» много травмированных, а после первой игры к ним добавился и Спинаццола. Зато вернулся в строй Мхитарян (11 голов в этом сезоне). Вратарь Лопес провел суперматч в Голландии, но он известен своей нестабильностью, как и молодая оборона «волков». «Аякс», по сути, делал всё правильно в домашнем матче: много атаковал, повел в счете, получил право на пенальти при 1:0. А вот после неловкого удара Тадича всё пошло кувырком. В ворота амстердамцев пришлось поставить 21-летнего Схерпена, это третий номер команды. Онана дисквалифицирован из-за допинга, Стекеленбург был травмирован, и это повлияло на результат. Грубая ошибка голкипера — и счет уже 1:1. Три классных моментов у ворот «Ромы», но гола нет. А там уже сработало правило «не забиваешь ты — забивают тебе». Так «Аякс» усложнил себе задачу по выходу в полуфинал Лиги Европы.

«Рома» — последний представитель Италии в еврокубках, так что к этому матчу в Риме приковано большое внимание. «Волков» сложно назвать прагматичной командой, удерживать преимуществе в счете им тяжело — особенно когда приходится играть не в оптимальном составе. Для «Аякса» недавнее поражение стало первым в 2021 году (а по факту, первым за 4 месяца). В то, что амстердамцы проиграют во второй раз подряд, не верится. Одного мяча, конечно, будет недостаточно, и не факт, что удастся победить с нужной разницей, но камбэк гости вполне могут совершить. Тем более на воротах в этот раз будет Стекеленбург. На победу «Аякса» БК «Фонбет» дает коэффициент 2,35.



Еще один вариант достаточно необычный, он связан со стилями команд. «Аякс», как известно, любит владеть мячом, играть первым номером. Это клубная философия, и она не меняется, несмотря на отъезд лидеров в более топовые чемпионаты. «Рома» же не против поиграть вторым номером, тем более когда ее устраивает счет. С тем же «Шахтером» итальянцы недавно владели мячом только 40% времени. В Амстердаме «Аякс» превзошел «Рому» по владению 63% на 37%. Сейчас БК «Бетсити» дает победу амстердамцев по владению мячом с форой -23 за 1,85. Учитывая характер матча, когда «Аякс» не успокоится после первого гола, этот вариант смотрится симпатично.



Андрей Санталов