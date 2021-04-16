Голевой матч в Краснодаре, уверенные победы «Локо» и ЦСКА, а «Уфа» удивит «Спартак»: ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше
Угадываем необычные исходы.
Угадываем необычные исходы.
«Ахмат» — «Химки»
Прогноз: «Химки» победят и тотал больше 1,5, при этом первый тайм завершится вничью — коэффициент 15.
Матчем в Уфе Талалаев показал, что «Ахмат» сейчас больше волнует Кубок России, а не чемпионат, где грозненцам не грозит вылет. Игрокам уже тоже сложно найти мотивацию на такие матчи. А игра в полуфинале Кубка с «Крыльями Советов» уже 21 апреля. «Химки» же по результатам остаются одной из лучших команд РПЛ при Черевченко. Травма Глушакова может сказаться на игре команды, но Мирзов, Кухарчук и Конате в строю, а значит, атаки химчан
«Ротор» — «Динамо»
Прогноз: во втором тайме «Динамо» победит и обе забьют — коэффициент 13.
«Динамо» бодро стартовало в 2021 году при Шварце, правда, в последнее время
«Локомотив» — «Ростов»
Прогноз: «Локомотив» победит с разницей 3+ — коэффициент 10.
«Локомотив» продолжает удивлять этой весной. В прошлом туре «железнодорожники» выиграли дома у «Спартака» впервые с ноября 2014 года. Серия из 6 побед подряд в РПЛ вывела команду Николича уже на 3-е место, и до второго — всего одно очко. Смолов явно рвется в сборную на Евро, у Федора 5 голов в 5 играх в 2021-м. Еще больше впечатляет игра «Локо» в обороне: 14 матчей на ноль в 25 турах! «Ростов» после зимнего перерыва самоустранился от борьбы за еврокубки, построение новой команды дается Карпину непросто. «Спартаку» и «Рубину» южане проиграли, велики шансы остаться без очков и здесь.
«Краснодар» — «Зенит»
Прогноз: в первом тайме «Зенит» победит и обе забьют — коэффициент 12.
В главном матче тура Гончаренко теперь уже с «Краснодаром» придется решать проблему под названием «Зенит». Его ЦСКА не побеждал команду Семака с ноября 2018-го, а обе встречи в этом сезоне закончились поражениями. У «быков» в ворота вернулся Сафонов, но линия обороны с Мартыновичем, Сорокиным (и Кайо)
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«Урал» — «Рубин»
Прогноз: «Рубин» победит со счетом 2:1 — коэффициент 10.
За пять туров до конца чемпионата «Урал» на 10 очков вышел зоны стыковых матчей. Можно уже играть в свое удовольствие и успешно противостоять более богатым командам, как показал матч с «Динамо». 37-летний Погребняк сделал тогда дубль, снова напомнив о себе. «Рубин» к 25 туру поднялся уже на 5-е место, так высоко в этом сезоне казанцы еще не забирались. Слуцкий наладил игру в обороне (4 матча из 6 в этом году на ноль), а впереди Макаров, Деспот и Хвича
«Арсенал» — «Тамбов»
Прогноз: счет первого тайма 1:1 — коэффициент 10.
А вот «Арсенал» набирает очки только дома. 19 (!) очков из 20 туляки набрали на своем стадионе. Насколько тяжело здесь играть, недавно убедился «Краснодар». Стыков команде Парфенова не избежать, а вот прямой вылет в ФНЛ ей еще грозит: от 15-го места отрыв всего три очка. Так что свое в матче с «Тамбовом» забирать надо, хотя недооценка и недонастрой всегда могут сыграть свою роль. «Тамбов» закономерно проиграл все 7 матчей в этом году, но в последних играх команда хотя бы уже не разваливается, как это было с «Краснодаром» и «Сочи». «Волки» уже сыграли 1:1 в первом тайме с ЦСКА, могут удивить и в Туле.
«Сочи» — ЦСКА
Прогноз: ЦСКА победит со счетом 0:2 — коэффициент 10.
«Сочи» — еще одна очень домашняя команда РПЛ, но два последних матча на «Фиште» обернулись поражениями. Команда Федотова славилась внимательной игрой в обороне и входила в тройку клубов, которые допускают меньше всего моментов у своих ворот в РПЛ. Но теперь и защита дает сбои все чаще, а атака не выручает, Заболотный не забивает в трех матчах подряд. ЦСКА выиграл все три матча при Оличе, правда, соперники были из подвала турнирной таблицы. «Сочи» — это уже проверка посерьезнее. А впереди и вовсе — дерби с «Локомотивом» и «Спартаком». От Влашича, Рондона и Эджуке ждут многого, на кону попадание в ЛЧ, так что терять очки нельзя.
«Спартак» — «Уфа»
Прогноз: ничья и тотал больше 1,5, при этом первый тайм завершится вничью — коэффициент 14.
«Спартак» все еще второй в чемпионате, но преследователи приблизились вплотную. Новая тактика Тедеско: мощный прессинг соперника со старта матча, забросы на Соболева дала сбой в игре с «Локомотивом». Еще и выяснилось, что Айртон плох в обороне (хотя и полезен при атаке), справа похожие проблемы есть у Мозеса. Эту встречу пропустят не только Айртон, но и Джикия с Соболевым, так что у
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Андрей Санталов