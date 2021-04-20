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14:22 (мск), источник: Sportmail.ru

У Нойера снова не получится сыграть на ноль: прогноз на матч «Бавария» — «Байер»

Разбираем матч бундеслиги.

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Источник: AP 2020

«Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, но в Германии уверенно продолжает двигаться к историческому событию — 9-му подряд чемпионству. Мюнхенцы успешно съездили в гости к «Вольфсбургу» и победили 3:2 благодаря дублю 18-летнего Мусиалы. Еще один гол Шупо-Мотингу подарил голкипер «волков» Кастельс. Левандовского по-прежнему нет в составе чемпиона Германии, но в бундеслиге команда Флика обходится и без него. А Мюллер всё так же раздает голевые передачи, в этом сезоне у Томаса их уже 17. Теперь отрыв «Баварии» от «РБ Лейпциг» вырос до 7 очков, скоро Мюнхен официально выиграет чемпионат.

«Байер» долго в этом сезоне шел в тройке, успел даже полидировать два тура в декабре, но в последние месяцы откатился на 6-е место и выбыл из Кубка Германии и Лиги Европы. Всё это привело к увольнению Боса в конце марта, командой теперь руководит тренер юниорской сборной Германии Вольф. При новом тренере леверкузенцы взяли 7 очков в 3 матчах, правда, в соперниках были такие бедолаги, как «Шальке» и «Кельн». Вингеры Бэйли и Диаби уже забили в этом сезоне больше, чем в прошлом, хороши и форварды Аларио (14 голов) и Шик (13 голов). По обороне «Байер» входит в топ-3 лучших команд Германии.

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Не всё идеально в мире «Баварии». Конфликт Флика с руководством клуба привел к тому, что тренер уйдет со своего поста летом. Об этом сам Флик уже сообщил официально. Игрокам, скорее всего, жалко терять тренера, с которым они так убедительно взяли ЛЧ, так что это может сказаться на подготовке к матчу. «Байер» выиграл у «Баварии» последний матч в Мюнхене, правда, в трех следующих уступил. И все же сейчас удобный момент поставить против уставшей «Баварии», чьи игроки не привыкли столько забивать без Левандовского. «Байер» победит с форой +1,5 за 1,77 в БК «Фонбет».

«Бавария», как известно, уязвима к контратакам, кроме того, под давлением на своей половине поля ошибаются даже такие игроки, как Мюллер. «Байер» как раз может и атаковать на скорости и прессинговать у чужой штрафной в нужный момент. За последние два месяца мюнхенцы только три матча из 13 провели на ноль. По пропущенным мячам баварцы лишь на 5-м месте в бундеслиге. Так что второй ставкой здесь интересно взять индивидуальный тотал «Байера» больше 1 за 1,89 в БК Olimp.bet

Андрей Санталов

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