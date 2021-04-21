Зидану больше нельзя терять очки: прогноз на матч «Кадис» — «Реал»

«Реал» и его президент наделали много шума на этой неделе с Суперлигой, однако перед этим Зидану пришлось думать, как играть против «Хетафе». Мадридцы с трудом наскребли футболистов для заявки на матч, и все же состав был неоптимальным. Бензема и Кроос получили передышку и остались в запасе, Каземиро пропускал матч из-за удаления в Эль класико. Шанс проявить себя в атаке получил Мариано, но забить у него получилось только из офсайда. В обороне «Реал» был далек от идеала, спасал только Куртуа. В итоге 0:0, и отставание от «Атлетико» теперь составляет два очка.



«Кадис» успешно решает задачу закрепиться в примере. Новичок Ла Лиги недавно обыграл «Валенсию» и «Хетафе», а также сыграл вничью с «Сельтой». В итоге после 31 тура андалузцы в 9 очках от зоны вылета, шансы остаться в высшем дивизионе у них высоки. В последние два месяца «Кадис» стал гораздо меньше пропускать: всего 6 голов в 8 матчах. Эта команда прекрасно себя чувствует в игре на контратаках и готова терпеть у своей штрафной столько, сколько нужно в матчах против более сильных клубов.