Зидану больше нельзя терять очки: прогноз на матч «Кадис» — «Реал»
Но соперник непрост.
Но соперник непрост.
«Реал» и его президент наделали много шума на этой неделе с Суперлигой, однако перед этим Зидану пришлось думать, как играть против «Хетафе». Мадридцы с трудом наскребли футболистов для заявки на матч, и все же состав был неоптимальным. Бензема и Кроос получили передышку и остались в запасе, Каземиро пропускал матч
«Кадис» успешно решает задачу закрепиться в примере. Новичок Ла Лиги недавно обыграл «Валенсию» и «Хетафе», а также сыграл вничью с «Сельтой». В итоге после 31 тура андалузцы в 9 очках от зоны вылета, шансы остаться в высшем дивизионе у них высоки. В последние два месяца «Кадис» стал гораздо меньше пропускать: всего 6 голов в 8 матчах. Эта команда прекрасно себя чувствует в игре на контратаках и готова терпеть у своей штрафной столько, сколько нужно в матчах против более сильных клубов.
Так, «Кадис» в феврале устоял против «Барселоны», забив ответный гол с пенальти в конце матча. В первом круге каталонцы и вовсе проиграли 1:2, хотя владели мячом под 80% времени. А здесь уставший «Реал», который недавно провел три выматывающих матча против «Ливерпуля» и «Барсы». Команде Зидана придется помучиться с автобусом, который поставит соперник. А без Рамоса и Варана
При этом турнирная ситуация не оставляет гостям вариантов: нужна только победа. Иначе все эти победы над «Атлетико» и «Барселоной» и мощный рывок, начиная с декабря, пропадут зазря. Опыт «сливочных» должен здесь сказаться. Так что если выбирать здесь победителя, то предлагаем такой вариант: «Реал» выиграет и тотал больше 2,5 за 2,06 в БК «Бетсити».
Андрей Санталов