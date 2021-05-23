Во Франции будет новый чемпион: прогноз на матч «Анжер» — «Лилль»

Во Франции, как в Испании, чемпионская гонка тоже затянулась до последнего тура. «Лилль» даже сумел ее обострить, сыграв вничью в прошлом туре с «Сент-Этьеном». Теперь «доги» опережают «ПСЖ» только на одно очко, и ничьей сегодня может не хватить. Чемпионство «Лилля» все же будет закономерным, команда идет на первом месте почти весь второй круг. Из последних 18 матчей она выиграла 12 при 5 ничьих, такой уверенный набор очков и позволил ей опередить «ПСЖ» с «Лионом» и «Монако».

Для «Анжера» сезон уже, по сути, завершен. Команда давно спаслась от вылета и теперь доигрывает чемпионат. В последних 5 матчах у «Анжера» 4 поражения. Для тренера Мулена это будет последний матч за 10 лет работы в этом клубе. Интересно, что в первом круге «Лилль» проиграл, не найдя ответа на два быстрых гола защитника Тома. Теперь же «доги» могут выиграть первый чемпионский титул за 10 лет, три очка они тут просто обязаны брать. При этом вряд ли тут будет много голов. Поведя в счете, игроки «Лилля», скорее всего, будут думать уже о том, как не пропустить. Так что выбираем здесь победу «Лилля» и тотал меньше 4,5 за 1,68 в БК 1Х Ставка. Еще один вариант с примерно той же логикой: «обе забьют — нет» за 1,76 в БК Winline.



Андрей Санталов