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15:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Гений де Брюйне снова всё решит: прогноз на игру Финляндия — Бельгия

Финнам тут очки вряд ли светят.

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Источник: AFP 2021

Матч с Данией наглядно показал как слабости, так сильные стороны сборной Бельгии. Подопечные Мартинеса не могли толком выйти в атаку, часто теряли мяч (одна из таких потерь завершилась голом) и совсем не были похожи на одного из фаворитов Евро-2020. Все изменилось с выходом де Брюйне, тут уже и Лукаку с младшим Азаром было с кем обыграться в атаке. Старший Азар появился на поле при 1:1 и отдал голевой пас — бельгийские звезды снова в деле. Теперь у Бельгии 11 матчей без поражений (из них 9 побед), и сегодня эта серия должна продолжиться.

Финляндия уже пошумела на своем первом же Евро, победы в матче с Данией от них никто не ожидал. Но одна редкая контратака, и теперь фамилия Похьянпало (играет за немецкий «Унион») у всех на слуху. Еще один представитель бундеслиги вратарь Градецки берет пенальти — и вот первые три очка на турнире. С Россией финны тоже смотрелись неплохо (особенно во втором тайме), даже забили, но, как выяснилось, из офсайда. Теперь Финляндия в удобном положении, если она проиграет, то никто ее критиковать не будет. Соответственно, на Пукки и Ко нет никакого давления.

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Ничья устроит обе команды: Бельгия займет первое место, финны наберут 4 очка, но, кажется, Мартинес настраивает команду на победу. Сегодня с первых минут выйдут де Брюйне, Эден Азар, Витцель — всем им надо набирать форму к плей-офф. Из резервистов тоже кто-то появится на поле, и им надо проявлять себя, доказывать, что они достойны выходить в стартовом составе. Так что фавориты сегодня должны забрать три очка. В БК «Фонбет» на победу Бельгии с форой -1,5 дают коэффициент 2. У Градецкого работы тоже должно быть много, поставить на индивидуальный тотал Финляндии больше 3,5 по сэйвам можно за 1,78 в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

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