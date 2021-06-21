Гений де Брюйне снова всё решит: прогноз на игру Финляндия — Бельгия

Матч с Данией наглядно показал как слабости, так сильные стороны сборной Бельгии. Подопечные Мартинеса не могли толком выйти в атаку, часто теряли мяч (одна из таких потерь завершилась голом) и совсем не были похожи на одного из фаворитов Евро-2020. Все изменилось с выходом де Брюйне, тут уже и Лукаку с младшим Азаром было с кем обыграться в атаке. Старший Азар появился на поле при 1:1 и отдал голевой пас — бельгийские звезды снова в деле. Теперь у Бельгии 11 матчей без поражений (из них 9 побед), и сегодня эта серия должна продолжиться.



Финляндия уже пошумела на своем первом же Евро, победы в матче с Данией от них никто не ожидал. Но одна редкая контратака, и теперь фамилия Похьянпало (играет за немецкий «Унион») у всех на слуху. Еще один представитель бундеслиги вратарь Градецки берет пенальти — и вот первые три очка на турнире. С Россией финны тоже смотрелись неплохо (особенно во втором тайме), даже забили, но, как выяснилось, из офсайда. Теперь Финляндия в удобном положении, если она проиграет, то никто ее критиковать не будет. Соответственно, на Пукки и Ко нет никакого давления.