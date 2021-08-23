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12:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Атака «Вест Хэма» против атаки «Лестера»: прогноз на матч АПЛ

Дуэль Антонио и Варди.

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Источник: AP 2021

«Вест Хэм» за полтора года при Мойесе прошел путь от команды, борющейся за выживание, до участника еврокубка. Осенью «молотобойцы» будут играть в Лиге Европы, пока же лондонцы рассчитывают на хороший старт в АПЛ. Начало уже положено, в 1-м туре «Вест Хэм» разобрался с «Ньюкаслом» (4:2). Лингарда в команде теперь нет, но Бенрахма и Антонио по-прежнему в порядке, с их участием были забиты 3 гола из 4. Антонио, кстати, уже сегодня может стать лучшим бомбардиром клуба в АПЛ, пока у него по 47 голов с Ди Канио.

«Лестер» уже успел выиграть Суперкубок Англии, одолев «Ман Сити». А в АПЛ тоже начал сезон с победы, пусть она и получилась не такой убедительной, как у «Вест Хэма» — 1:0. «Лисы» дважды финишировали пятыми в АПЛ, и в этом сезоне хотят-таки пробиться в ЛЧ. Поэтому летом почти 70 млн евро потратили на бомбардира Паку из «Зальцбурга», опорника Сумаре из «Лилля» и защитников Вестергора и Бертрана. При этом команда Роджерса сохранила всех лидеров, уход Ундера не особо важен.

Во время загрузки произошла ошибка.

И «Вест Хэм», и «Лестер» нацелены на атаку, матчи между ними редко бывают без голов. БК «Марафон» дает на тотал больше 2,5 коэффициент 1,85. Еще интересно, что в прошлом сезоне лондонцы два раза переиграли «Лестер». В БК «Фонбет» поставить на победу «Вест Хэма» можно за 2,6.

Вест Хэм Юнайтед
-:-
Первый тайм: 0:0
Лестер
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