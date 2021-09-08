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15:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Сколько Италия забьет Литве? Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022

Ждем разгром от фаворита.

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Источник: Reuters

Италия в сентябре все никак не может победить, но при этом продолжает свою рекордную серию без поражений. После ничьих с Болгарией и Швейцарией эта серия насчитывает уже 36 матчей. При этом обе сентябрьские встречи итальянцы провели с преимуществом, со швейцарцами шанс забить с пенальти упустил Жоржиньо. По потерянным очкам «Скуадра адзурра» теперь уступает Швейцарии, так что сегодня Италии нужна только победа — и желательно с хорошей разницей. В нападении наметилась проблема — Иммобиле перестал забивать за сборную, так что сегодня его могут заменить на более свежего форварда. Например, на Распадори из «Сассуоло», на домашней арене которого и пройдет сегодняшняя игра.

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Литва — явный аутсайдер группы C, 4 поражения в 4 матчах. А если считать вместе с товарищескими, то у литовцев 8 поражений подряд. В сентябре они уступили и Северной Ирландии (1:4), и Болгарии (0:1). Вдобавок ко всему новый тренер сборной Иванаускас остался на карантине из-за ковида, так что в Италию сборная прилетела без него. «Скуадра адзурра» трижды встречалась с Литвой, и первый матч в 2006-м сенсационно завершился вничью 1:1. Два последующих, в том числе в марте этого года, итальянцы выиграли 2:0. Сегодня поставить на победу Италии с форой −3 можно за 1,75 в БК «Марафон». Еще один вариант: во втором тайме будет забито больше голов, чем в первом. БК «Париматч» дает на это событие коэффициент 1,88.

Андрей Санталов

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