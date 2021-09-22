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14:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Злой «Ювентус» разнесет «Специю»: прогноз на матч серии А

Аллегри проэкзаменует Мотту.

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Источник: Reuters

У «Ювентуса» продолжается ужасный старт: всего 2 очка в 4 турах и 18-е (!) место. «Бьянконери» за здравие начали матч против «Милана», Мората забил уже на 4-й минуте. Дальше «Юве» начал постепенно сушить игру, как привык это делать в прошлом при Аллегри. Но эта тактика пока не работает. Как и в матче с «Наполи», туринцы снова не удержали победный счет, опять пропустив после навеса с углового. Сам Аллегри признал, что ошибся с заменами, а еще критически отозвался о некоторых игроках «Юве». Получается, сейчас у итальянского топ-клуба нет ни игры, ни результатов, да еще и атмосфера в раздевалке так себе.

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«Специя» удивила в прошлом футболе своим стремлением играть в атакующий футбол — такое редко можно увидеть у новичков серии А. Теперь тренер Итальяно пошел на повышение, а команду возглавил известный в прошлом игрок Мотта. Он тоже требует от своих футболистов играть активно, прессинговать персонально в духе «Аталанты». Все это требует хорошей физической подготовки, с этим у «Специи» есть проблемы. Пока что у команды Мотты 4 очка в турах (и поражение 1:6 от «Лацио» Сарри), теперь ее проверят «Юве» «Милан» на этой неделе.

Сегодня выбираем победу разозленных туринцев, БК «Марафон» предлагает коэффициент 1,96 на то, что «Ювентус» выиграет с форой −1,5. Также выбираем тут тотал больше 3 за 1,8 в БК BetBoom. Все-таки «Специя» при Мотте играет в открытый футбол, в ее матчах часто бывает много голов.

Андрей Санталов

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