Гол новой звезды «Байера» Виртца, поражение «Бетиса» в Венгрии, а Влашич и Крал зажгут за «Вест Хэм»: угадываем необычные исходы

Прогноз: ничья 2:2 — коэффициент 11.

«Айнтрахт» этим летом пережил смену руководства, тренера и остался без лучшего бомбардира Силвы. Хотел уйти и другой лидер Костич, но его удержали. Перестройка команды отразилась на результатах, она вылетела из Кубка Германии в 1-м же раунде, в чемпионате в 6 турах нет ни одной победы. Зато есть пять ничьих подряд, а в первом туре ЛЕ с «Фенербахче» тоже… была ничья! «Антверпен» уступил «Олимпиакосу» две недели назад, но после этого выиграл три матча подряд в своей лиге. Матчи у бельгийцев обычно получаются голевыми: и сами забивают, и сопернику дают. Поставим на результативную ничью и здесь.

Прогноз: ничья и тотал меньше 1,5 — коэффициент 11.

Пражская «Спарта» год назад дважды разгромила «Селтик» на групповом этапе ЛЕ, теперь чехов ждет встреча с другим топ-клубом Шотландии. С февраля «Спарту» тренирует один лучших отечественных тренеров Врба, он ставит атакующий футбол. Однако травмы нескольких лидеров пока не позволяют рассчитывать на голевую феерию в еврокубках. В предыдущей игре с «Брондбю» (0:0) у обеих команд был минимум опасных моментов. «Рейнджерс» в прошлом розыгрыше ЛЕ пострадал от «Славии», там был и расистский скандал, и грубое поведение шотландцев. Но тут команде Джеррарда будет проще — матч будут играть при 10 тысячах детей на стадионе, взрослым болельщикам вход запрещен (из-за еще одного расистского скандала).

Прогноз: «Вест Хэм» выиграет первый тайм, при этом обе команды забьют до перерыва — коэффициент 11.

«Вест Хэм» провел хорошую неделю, сначала «молотобойцы» выбили из Кубка лиги «Ман Юнайтед» (пусть и без Роналду), затем одержали волевую победу над «Лидсом» (2:1). Главная звезда лондонцев Антонио вернулся в состав, и именно он забил решающий гол «Лидсу» на 90-й минуте. Мойе сегодня хочет дать поиграть многим резервистам, это шанс для Влашича и Крала проявить себя. Венский «Рапид» плохо начал сезон, с 8 очками он занимает предпоследнее место в чемпионате. 4 последних матча австрийцы проиграли — в том числе «Генку» в первом туре ЛЕ. Возможно, их подкосила игра на два фронта с июля, в таком состоянии «Рапид» станет легкой добычей для «Вест Хэма».

В БК Winline вы можете получить фрибет 1000 рублей — без отыгрыша и депозита. Достаточно скачать приложение Winline и зарегистрироваться. Фрибет можно ставить на любое событие. Например, если вы поставите на победу «Вест Хэма» в 1-м тайме (при этом обе команды забьют до перерыва) и угадаете, то 1 000 рублей превратится в 11 000.

Прогноз: Виртц забьет первый гол — коэффициент 10.

В «Байере» растет новая звезда бундеслиги: 18-летний Виртц забил 5 голов в 6 матчах, это даже больше, чем у форварда Шика (4 гола). С «новым Хавертцем» «Байер» идет вторым в бундеслиге, а в Лиге Европы две недели назад обыграл «Ференцварош». Виртц тогда как раз и забил победный гол. У «Селтика» сейчас не лучшие времена. Вице-чемпион Шотландии упал на 6-е место в таблице, а в первом туре ЛЕ уступил «Бетису» 3:4, хотя вел 2:0. У «Селтика» всего две победы в последних 7 матчах. Шотландцы продали лучшего бомбардира прошлого сезона Эдуара в «Кристал Пэлас», а заменивший его японец Фурукаси травмировался в сборной. Выберем здесь необычную ставку, которая, впрочем, вполне может сыграть, уж очень хорош Виртц.

Прогноз: «Марсель» победит и тотал больше 3,5, при этом 1-й тайм завершится вничью — коэффициент 19.

«Марсель» провел хороший матч против «Локомотива» в Москве, но не удержал победный счет в большинстве. В выходные команда Сампаоли потерпела первое поражение в сезоне, уступив «Лансу», но осталась в первой тройке чемпионата Франции. Лидер «Марселя» Пайет в хорошей форме, в 5 матчах у него 5 голов. «Галатасарай» неожиданно победил «Лацио» в первом туре — благодаря комичному автоголу вратаря Стракоши. Турецкий клуб давно уже выступает без каких-либо успехов в еврокубках. В этом сезоне дела у команды Терима идут так себе и в своем чемпионате — только 10-е место после 7 туров. Известный форвард Бабел в этом сезоне еще не забивал. А Фалькао уехал в Испанию. Ждем здесь уверенной победы хозяев.

Скачав приложение Winline и зарегистрировавшись, вы получите фрибет в размере 1000 рублей, который можно поставить на любое событие. Если ставка в размере 1 000 рублей на победу «Марселя» при тотале больше 3,5 (и 1-й тайм завершится вничью) сыграет, то выигрыш составит 19 000 рублей.

Прогноз: «Ференцварош» победит со счетом 1:0 — коэффициент 13.

Поддержка домашних трибун в Венгрии может творить чудеса, как мы помним по Евро-2020. «Ференцварош» — явный аутсайдер в этой встрече, но почему бы венграм не сотворить тут сенсацию? Команда выиграла 4 из последних 5 матчей (уступила только «Байеру»), тут есть кому забивать, группа атаки почти не изменилась за последние годы: Боли, Узуни, экс-зенитовец Мак. У «Бетиса» уже есть три очка после 1-го тура, тут испанцы могут попасться на недооценке соперника. Или попросту дать отдохнуть своим лидерам, ведь в воскресенье играть с «Вильярреалом». В сентябре у испанской команды все хорошо, 4 победы и ничья. Возможно, эта серия без поражений прервется уже сегодня.