Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:30
ХИК
Маккаби Тель-Авив
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Салават Юлаев
Футбол. Еврокубки
19:45
Фенербахче
Антверпен
Футбол. Еврокубки
19:45
Лацио
Марсель
Футбол. Еврокубки
19:45
Лудогорец
Брага
Футбол. Еврокубки
19:45
Мидтьюлланн
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
19:45
Бетис
Байер
Футбол. Еврокубки
19:45
Рапид В
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:45
Алашкерт
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
19:45
Анортосис Фамагуста
Флора
Футбол. Еврокубки
19:45
Буде-Глимт
Рома
Футбол. Еврокубки
19:45
Фейеноорд
Унион Б
Футбол. Еврокубки
19:45
Маккаби Хайфа
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
19:45
Копенгаген
ПАОК
Футбол. Еврокубки
19:45
Витесс
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
19:45
Мура
Ренн
Футбол. Еврокубки
19:45
Карабах
Кайрат
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Адмирал
12
Футбол. Еврокубки
22:00
Спарта П
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Брённбю
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Монако
Футбол. Еврокубки
22:00
Штурм
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:00
Наполи
Легия
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Локомотив
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Генк
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Гент
Футбол. Еврокубки
22:00
ЦСКА Сф
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
22:00
ЧФР
АЗ
Футбол. Еврокубки
22:00
Яблонец
Раннерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
Линколн
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Омония
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Сент-Луис
13
Хоккей. НХЛ
02:30
Филадельфия
Бостон
63
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Лестер»: красно-белые уступили, ведя в счете 2:0
13Сборная Франции выиграла Лигу наций
13:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Фаворит зря сыграет дублем: прогноз на матч «Витесс» — «Тоттенхэм»

Этим нужно воспользоваться.

Наверх
Рейтинг букмекеров1-2. Фонбет1-2. Париматч3. Winline4. 1хСтавка5. Леон
Источник: AP 2021

У «Тоттенхэма» было много проблем на старте сезона, и одна из них была в том, что Кейн никак не мог забить в АПЛ. Но вот наконец это проклятие снято, Харри отличился в игре с «Ньюкаслом», и «шпоры» взяли очередные три очка. У Кейна тем временем уже 10 голов в это сезоне. Но смущает игра обороны. В последних 5 матчах в АПЛ «Тоттенхэм» пропустил 12 мячей. С «Ньюкаслом» неловкие движения Дайера привели к автоголу. При этом сегодня лондонцы сыграют в Нидерландах дублем: Нуну оставил дома 11 игроков основы, включая Кейн и Сона. У «Тоттенхэма» 4 очка в 2 турах, видимо, португальский тренер не боится рискнуть.

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Витесса» уже есть одна победа в Лиге конференции — над аутсайдером «Мурой». А вот «Ренну» голландцы проиграли 1:2, упустив при этом много моментов. В своем чемпионате «Витесс» идет 6-м, но от третьего места его отделяет всего одно очко. К матчу с «Тоттенхэмом» в Нидерландах был большой интерес, все билеты проданы, так что болельщики, конечно, расстроятся, не увидев звезд АПЛ на поле. Но при этом шансов добиться хорошего результата у хозяев стало больше. «Тоттенхэм» уже играл молодежью в Лиге конференций с «Пасуш де Феррейра» и проиграл 0:1.

Здесь же можно поставить с хорошим коэффициентом даже на то, что «Витесс» не проиграет — БК «Лига Ставок» дает на это 1,87. Также заманчиво смотрится вариант с индивидуальным тоталом «Витесса» больше 1 — за 1,9 в БК «Бетсити». Минимум один гол голландцы должны забить неопытным игрокам «Тоттенхэма».

Андрей Санталов

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь