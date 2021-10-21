Фаворит зря сыграет дублем: прогноз на матч «Витесс» — «Тоттенхэм»
Этим нужно воспользоваться.
Этим нужно воспользоваться.
У «Тоттенхэма» было много проблем на старте сезона, и одна из них была в том, что Кейн никак не мог забить в АПЛ. Но вот наконец это проклятие снято, Харри отличился в игре с «Ньюкаслом», и «шпоры» взяли очередные три очка. У Кейна тем временем уже 10 голов в это сезоне. Но смущает игра обороны. В последних 5 матчах в АПЛ «Тоттенхэм» пропустил 12 мячей. С «Ньюкаслом» неловкие движения Дайера привели к автоголу. При этом сегодня лондонцы сыграют в Нидерландах дублем: Нуну оставил дома 11 игроков основы, включая Кейн и Сона. У «Тоттенхэма» 4 очка в 2 турах, видимо, португальский тренер не боится рискнуть.
У «Витесса» уже есть одна победа в Лиге конференции — над аутсайдером «Мурой». А вот «Ренну» голландцы проиграли 1:2, упустив при этом много моментов. В своем чемпионате «Витесс» идет 6-м, но от третьего места его отделяет всего одно очко. К матчу с «Тоттенхэмом» в Нидерландах был большой интерес, все билеты проданы, так что болельщики, конечно, расстроятся, не увидев звезд АПЛ на поле. Но при этом шансов добиться хорошего результата у хозяев стало больше. «Тоттенхэм» уже играл молодежью в Лиге конференций с «Пасуш де Феррейра» и проиграл 0:1.
Здесь же можно поставить с хорошим коэффициентом даже на то, что «Витесс» не проиграет — БК «Лига Ставок» дает на это 1,87. Также заманчиво смотрится вариант с индивидуальным тоталом «Витесса» больше 1 — за 1,9 в БК «Бетсити». Минимум один гол голландцы должны забить неопытным игрокам «Тоттенхэма».
Андрей Санталов