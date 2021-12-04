Ничьи в матчах ЦСКА и «Барселоны», а «Локо» и «Ман Сити» победят: новая попытка выиграть 50 миллионов

Прогноз: ничья за 3.25.

«Крыльям Советов» выдали много авансов после удачной серии матчей этой осенью. В сборную России (как минимум в расширенный список) из Самары стали вызываться игроки, но поступательного движения вперед пока нет. Волжане после перерыва на сборные упустили дома победу над «Уралом» (1:1), а в гостях не смогли дожать «Нижний Новгород». ЦСКА же многие критиковали после матча с «Зенитом», хотя по моментам команда Березуцкого превзошла чемпиона России. Другое дело, что многим армейцам чего-то не хватает (класса?), чтобы забивать в этих моментах — как тем же Мухину и Эджуке. Так что обе команды пока загадочны и не очень предсказуемы. Выберем здесь ничью.

Прогноз: ничья за 3.90.

«Барселона» при новом тренере Хави пока не так хороша, как на это намекают результаты: две победы в Ла Лиге и ничья в ЛЧ. Физической формы игроков не хватает на то, чтобы контролировать ход всего матча через владение мячом, как это было раньше. С «Вильярреалом» каталонцы даже уступили по этому показателю (49 на 51) — удивительное дело! Зато смогли воспользоваться своим моментом в концовке (Депай подкараулил ошибку защитника) и взять три очка. «Бетис» уже больше месяца уверенно держится в топ-5 Ла Лиги, однако всем топам севильцы проиграли. У «Бетиса» в этом сезоне хорош форвард Хуанми, в последних двух матчах он забил 4 гола. Возможно, его форма поможет гостям отнять очки у каталонцев на «Камп Ноу».

Прогноз: «Локомотив» победит и тотал меньше 2,5 за 3.55.

Рангник покинул «Локомотив», что теперь будет с его проектом, непонятно. Но Гисдоль по-прежнему у руля команды, и немцу надо что-то придумать: последние результаты «железнодорожников» не радуют. Пять матчей без побед и три поражения подряд. В Туле «Локо» уступил вообще без вариантов. Проблемы есть и в центре обороны, и на флангах, да и Худяков не выручает. Но ему можно сделать скидку, все-таки вратарю 17 лет. «Урал» в последнее время затянула ничейная трясина (хотя в соперниках были и «Зенит» с «Сочи»), однако это все же набранные очки. Пусть они пока и не позволяют подняться с последнего места. В обороне «Урал» очень хорош, но вот в атаке мало что получается. В этой встрече не будет еще и главного креативщика Бикфалви, так что отдадим предпочтение «Локо».

Прогноз: «Манчестер Сити» победит с разницей 2 за 3.95.

«Манчестер Сити» продолжает погоню за «Челси», параллельно успешно играя в ЛЧ. 6 побед подряд в последних матчах говорят тут сами за себя. Правда, в прошлом туре с «Астон Виллой» Гвардиоле пришлось поволноваться. Но в фантастической форме сейчас находится Бернарду, да и Эдерсон выручил в нужный момент. «Уотфорд» ожил при Раньери: разгромил «МЮ» и чуть было не отобрал очки у «Челси». Но если в атаке радует форвард Деннис, то вот оборона подводит: команда пропустила как минимум один гол в каждом (!) из 14 матчей сезона. Похоже, не видать и в этот раз игрокам «Уотфорда» пиццы от Раньери — так итальянец поощрял чемпионский «Лестер» за «сухие» матчи.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» — «Челси».

Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» — «Вильярреал».

Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» — «Салернитана».

Футбол. Чемпионат России. «Спартак» — «Ахмат».

Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» — «Интер».

Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» — «Мальорка».

Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» Д — «Бавария».

Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» — «Аталанта».

Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» — «Реал».

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