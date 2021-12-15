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14:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Кубок Первого канала как репетиция перед Олимпиадой? Прогноз на матч Россия — Канада

Редкая встреча принципиальных соперников в декабре.

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Источник: Reuters

Кубок Первого канала в этом году необычен по составу — к традиционным сборным России, Швеции, Чехии и Финляндии добавилась Канада. Вполне возможно, что хоккейные страны так готовятся к Олимпиаде в Китае, ведь до сих пор нет уверенности, что туда поедут игроки из НХЛ. А значит, есть вероятность, что на Играх выступят хоккеисты из европейских лиг.

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У сборной России недавно поменялся главный тренер, теперь командой руководить будет Жамнов, известный больше как хоккеист в прошлом и генменеджер в настоящем. Тренерского опыта у него почти нет, но, видимо, ФХР это не смутило. Нельзя сказать, что в российскую сборную вызвали всех сильнейших из КХЛ. Нет Окулова из ЦСКА, Бурдасова из СКА, получили травмы Воронков («Ак Барс»), Галиев («Динамо» Москва), Кузьменко (СКА) и Слепышев из ЦСКА.

В сборной Канады сразу 16 игроков представляет КХЛ. Тут выделяется обладатель Кубка Гагарина Найт из «Авангарда», он входит в тройку лучших бомбардиров лиги в этом сезоне. Есть также распасовщик Бек из минского «Динамо», опытный защитник Робинсон из СКА… В тренеры канадцы выбрали свободного сейчас Жюльена. Он хорошо известен по работе в НХЛ, брал «Бостоном» Кубок Стэнли, а до недавнего времени работал в «Монреале». Тут у сборной Канады явное преимущество.

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Год назад Брагин выиграл все три матча на Кубке Первого канала, лучшим признали вратаря Самонова из СКА, но на ЧМ потом это все не помогло. Сборная России вылетела в четвертьфинале от «пятого состава» Канады, а Самонову пришлось уступить место в воротах прилетевшему из НХЛ Бобровскому. Вот и сейчас канадцы с листа вполне могут дать бой российской команде.

В БК «Фонбет» поставить на то, что Канада не проиграет в основное время можно за 2,08. Также в БК «Париматч» можно поставить на тотал штрафного времени больше 16,5 за 1,9 — все-таки это принципиальное противостояние, и без удалений тут вряд ли получится обойтись!

Андрей Санталов

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