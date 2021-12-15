Кубок Первого канала как репетиция перед Олимпиадой? Прогноз на матч Россия — Канада

Кубок Первого канала в этом году необычен по составу — к традиционным сборным России, Швеции, Чехии и Финляндии добавилась Канада. Вполне возможно, что хоккейные страны так готовятся к Олимпиаде в Китае, ведь до сих пор нет уверенности, что туда поедут игроки из НХЛ. А значит, есть вероятность, что на Играх выступят хоккеисты из европейских лиг.

У сборной России недавно поменялся главный тренер, теперь командой руководить будет Жамнов, известный больше как хоккеист в прошлом и генменеджер в настоящем. Тренерского опыта у него почти нет, но, видимо, ФХР это не смутило. Нельзя сказать, что в российскую сборную вызвали всех сильнейших из КХЛ. Нет Окулова из ЦСКА, Бурдасова из СКА, получили травмы Воронков («Ак Барс»), Галиев («Динамо» Москва), Кузьменко (СКА) и Слепышев из ЦСКА.

В сборной Канады сразу 16 игроков представляет КХЛ. Тут выделяется обладатель Кубка Гагарина Найт из «Авангарда», он входит в тройку лучших бомбардиров лиги в этом сезоне. Есть также распасовщик Бек из минского «Динамо», опытный защитник Робинсон из СКА… В тренеры канадцы выбрали свободного сейчас Жюльена. Он хорошо известен по работе в НХЛ, брал «Бостоном» Кубок Стэнли, а до недавнего времени работал в «Монреале». Тут у сборной Канады явное преимущество.

Год назад Брагин выиграл все три матча на Кубке Первого канала, лучшим признали вратаря Самонова из СКА, но на ЧМ потом это все не помогло. Сборная России вылетела в четвертьфинале от «пятого состава» Канады, а Самонову пришлось уступить место в воротах прилетевшему из НХЛ Бобровскому. Вот и сейчас канадцы с листа вполне могут дать бой российской команде.

В БК «Фонбет» поставить на то, что Канада не проиграет в основное время можно за 2,08. Также в БК «Париматч» можно поставить на тотал штрафного времени больше 16,5 за 1,9 — все-таки это принципиальное противостояние, и без удалений тут вряд ли получится обойтись!