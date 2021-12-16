Победа над Канадой есть, следующая — над Швецией? Прогноз на матч сборной России на КПК
Ждем игру на Кубке Первого канала.
Ждем игру на Кубке Первого канала.
Россия выдала яркий матч с Канадой на Кубке Первого канала. Его результат не шел в зачет Евротура, но разве это важно, когда встречаются такие принципиальные соперники? Моменты возникали у обеих команд, сборная России все время вела, канадцы все время догоняли, и до последних секунд сохраняли шансы перевести игру в овертайм. Здорово сыграл вратарь ЦСКА Федотов, отразивший 28 бросков. Особо отличились Коршков, Анисимов, Елесин и Марченко из «Локомотива», свою шайбу забросил и лучший бомбардир КХЛ Шипачев. Времени для тренировок было мало, но ясно, что взят курс на игру, как в НХЛ: агрессия, не уступить сопернику в индивидуальной борьбе…
Шведский тренер Гарпенлов на турнир в Москве собрал команду преимущественно из игроков КХЛ, добавив к ним нескольких хоккеистов из чемпионата Швеции. «Тре Крунур» выиграли первый этап Евротура — Кубок «Карьялы», что интересно, тогда сборная состояла в основном из тех, кто выступает в Швейцарии и Швеции. Для скандинавов это тоже проверка перед Олимпиадой, сомнений по поводу участия в ней игроков из НХЛ все больше с каждым днем. В нынешней шведской сборной можно отметить бомбардира Стремвалля из минского «Динамо» (31 очко в 31 матче), Лилью из «Барыса» (15 голов в сезоне), спартаковца Петтерссона (13 голов).
Победа над Канадой настраивает на позитивный лад, однако два матча за два дня — суровое испытание. Шведы же будут отдохнувшими, так что преимущество в скорости может быть на их стороне. К тому же вратарю Федотову сегодня, скорее всего, дадут отдохнуть, ожидается, что сыграет Билялов из «Ак Барса». На то, что Швеция не проиграет в основное время, БК «Лига Ставок» дает коэффициент 1,9. Еще один вариант — на тотал больше 5 голов в БК Winline можно поставить за 1,84. Кажется, шайб в матчах сборной России теперь будет много.
Андрей Санталов