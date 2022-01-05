Сенсации в Кубке Испании, проблемы «Челси» и «Ливерпуля» и суперматчи в Италии — смотрим и ставим!

Прогноз: «Тоттенхэм» победит с форой 0 за 2.63.

Поначалу показалось, что Тухель ошибся, отцепив Лукаку то матча с «Ливерпулем». «Челси» быстро пропустил два мяча, худшего сценария для такого матча и не придумаешь. Но лондонцы отыгрались еще до перерыва благодаря чудо-удару Ковачича и эффективной связке Канте — Пулишич. Бельгиец вернулся к тренировкам с командой, но стало ясно, что «Челси», если что, справляется и без него. Состав на первый полуфинал, правда, — загадка, ведь футболисты «синих» уже больше месяца играют каждые 3−4 дня.

«Тоттенхэму» попроще, у них был ковидный перерыв в декабре. Конте уже серьезно поменял настрой и тактику в команде, и игроки выполняют его требования, в частности, гораздо больше бегают на поле. Однако, с «Уотфордом» этого было мало, счет 0:0 держался почти до самого свистка, и лишь там Санчес с подачи Сона забил-таки победный гол. Для итальянского тренера это суперпринципиальный матч против бывшей команды, и, пожалуй, тут стоит принять сторону гостей. У «Челси» сейчас проблем больше.

Прогноз: «Арсенал» победит за 2.31.

Еще один очень интересный полуфинал Кубка лиги. «Арсенал» дал настоящий бой «Манчестер Сити», первым забил, но по глупости сгорел во втором тайме. Спасибо Джаке, что привез пенальти, и Габриэлу за удаление. Но игра «канониров» сейчас все равно воодушевляет, похоже, они всерьез взялись за дело. Четвертое место «Арсенала» в АПЛ удивляет все меньше и меньше.

«Ливерпуль» упустил шанс приблизиться к «Ман Сити» на 6 очков, упустив победу в матче с «Челси». Оставшиеся январские матчи команда Клоппа будет играть без Салаха (16 голов), Мане (8) и Кейта (2). Заменить первых двух практически невозможно, так что без потерь этот отрезок мерсисайдцы точно не пройдут. Ставим здесь на хозяев.

Прогноз: «Линарес» победит за 9.00.

Мимо такого коэффициента на хозяев очень сложно пройти. Многие уже знают, что у «Барселоны» не было 15 игроков из-за «короны» и травм 2 января с «Мальоркой» (1:0), а тут почти сразу играть на Кубок… Вряд ли этот турнир сейчас нужен каталонцам, важнее поберечь футболистов. Не поможет «Барсе» новичок Ферран, за которого отдали 55 млн евро — тоже ковид.

А уж с резервистами хозяева могут справиться. «Линарес» ведь играет в той же третьей лиге, что и «Барселона Б». Команды примерно равны по силам, если судить по таблице, так что коэффициент 9 тут, кажется, завышен. Да и история Кубка Испании знает примеры, когда те же «Реал» и «Барса» вылетали на ранних стадиях от каких-то ноунеймов.

Прогноз: «Алькояно» не проиграет в основное время за 4.38.

У «Реала» нет таких больших потерь в составе, как у «Барсы», но он свой первый матч в новом году провел плохо и сенсационно проиграл «Хетафе» (0:1). Красивая серия из 15 матчей без поражений осталась в 2021-м. Конечно, где-то Модричу и Бензема не повезло, но уступать команде из второй десятки для лидера Ла Лиги было несолидно.

Тут снова многое будет зависеть от того, какой состав выставит Анчелотти. Учитывая, что у мадридцев скоро встреча с «Барсой» в Суперкубке Испании, есть смысл дать отдохнуть лидерам. В соперниках — команда из третьей лиги, для нее такие встречи — чуть ли не главный матч года. Попробуем и здесь поймать сенсацию.

Прогноз: ничья за 3.70.

В Италии еще не играли после праздников, первый тур в 2022-м — и сразу яркие вывески. «Милан» набрал 42 очка после первого круга, идет с опережением прошлогоднего графика, но все же отстает на 4 балла от «Интера». «Россонери» было сложно бороться на два фронта, и Лигу чемпионов они завалили, но в серии А Златана и Ко списывать со счетов рано.

«Рома» уже успела пережить мини-кризис при Моуринью, и для нее все не так плохо, как могло бы быть. Римляне идут шестыми, отставание от зоны ЛЧ — 4 очка. Ближайшие два матча покажут, насколько притязания вернуться в элиту Италии серьезны. Римлянам сразу после «Милана» играть с «Юве». Поражения в этих встречах отбросят «Рому» далеко, так что Моуринью сделает все, чтобы не проиграть. А раз так, то ничья тут весьма вероятна.

Прогноз: ничья за 3.60.

Аллегри и Спаллетти прекрасно знают друг друга, это, конечно, принципиальная встреча. «Ювентус» после ухода Роналду так и не придумал, кто его заменит в роли бомбардира. У Мораты и Дибалы всего по 5 голов, причем испанец вот-вот может уйти в «Барселону»! Так что «Юве» делает ставку на прочную оборону и надеется, что сможет как-нибудь закатить один-два гола. Пока такая тактика привела команду лишь на 5-е место после первого круга.

«Наполи» играет в более современный итальянский футбол, больше думает об атаке. А как иначе, когда у тебя в команде Инсинье, Осимхен, Мертенс… При этом команда Спаллетти пропустила меньше всех в лиге. Парадокс! Обратная сторона такого футбола — большая зависимость от физической формы лидеров. Как только кто-то выпадает из-за переутомления или травм, результаты идут на спад. Так «Наполи» упустил лидерство в серии А и отстает от «Интера» аж на 7 очков. Тут обе команды будут не в оптимальных составах, ничья вряд ли кого-то удивит, правда?