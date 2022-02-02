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19:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Стань лучшим в рейтинге Winline на CYBERSHOKE — и выиграй крутые призы

1 февраля стартовал первый сезон совместного проекта Winline и CYBERSHOKE «Игровые челленджи». В течение месяца участники будут выполнять разнообразные задания, а самые успешные получат крутые призы от организаторов.

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Суть «Игровых челленджей» проста: на протяжении сезона игроки каждые 2 часа будут получать оригинальные задания. Чем больше выполненных заданий — тем больше очков и выше позиция в рейтинге Winline. По итогам сезона, которые будут подводиться в конце каждого месяца, ТОП-10 игроков в рейтинге Winline получат ценные призы и подарки.

Призы для первого сезона подбирались лично Эриком Шоковым — блогером и основателем платформы CYBERSHOKE. Среди них — игровой монитор, наушники Logitech, мышь Logitech G502 Hero 6, игровой рукав и внутриигровые предметы.

Задания и призы будут обновляться каждый месяц, а значит подняться на вершину рейтинга Winline можно не один раз — главное упорство и желание!

Принять участие в челлендже могут все зарегистрированные пользователи платформы CYBERSHOKE.

Наслаждайся игрой, остальное за нами!

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