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12:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Влахович снова забьет за «Ювентус». Прогноз на матч с «Аталантой»

Это Кубок Италии.

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Источник: Reuters

Похоже, «Ювентус» — снова грозная сила в итальянском футболе. Туринцы переманили супербомбардира Влаховича из «Фиорентины», укрепили центр поля, взяв Закарию из Менхенгладбаха. Оба новичка забили в первом же матче — «Юве» обыграл «Верону» 2:0. «Старая синьора» уже на 4-м месте (правда, у «Аталанты» матч в запасе), до идущего вторым «Наполи» 7 очков, до лидера «Интера» — 8 (и у него матч в запасе). Сам Аллегри считает, что чемпионская гонка уже не для «Юве», а за попадание в ЛЧ борьба будет идти до самого финиша чемпионата. А тут еще можно трофей взять, ведь это уже четвертьфинал Кубка Италии.

У «Сассуоло» вообще больших побед нет, на их счету только чемпионство в серии B 9 лет назад. Да и в еврокубки команда пробилась только раз, но в целом, она все время находится где-то неподалеку от элиты серии А. Сейчас черно-зеленые, правда, идут на 12-м месте, в чемпионате их только что разгромила «Сампдория» 4:0. Тренер Дионизи признает, что на бумаге «Юве» уже почти прошел в полуфинал, но обещает дать бой фавориту. «Сассуоло» действительно нечего терять, но даже такой раскрепощенности вряд ли хватит для успеха в Турине.

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Ставки на этот матч — победа «Ювентуса» и обе команды забьют. БК «Марафон» дает на это коэффициент 2,95. В БК «Париматч» можно также поставить на гол Влаховича за 1,92.

Андрей Санталов

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