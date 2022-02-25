Дерби Москвы и Севильи, финал на «Уэмбли» и другие яркие матчи выходных
Особенно плотный график топовых матчей ждет болельщиков в воскресенье
Особенно плотный график топовых матчей ждет болельщиков в воскресенье
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.90
Российский футбол возвращается в обстановке неопределенности и в первый же день после паузы грянет самым громким дерби. Говорить о состоянии команд после тренировочных сборов всегда сложно, а сейчас — особенно. Оба московских клуба активно провели трансферное окно, заявив целый ряд новичков, в основном легионеров из дальнего зарубежья, но кто из них и как сумеет проявить себя в первом же официальном матче — сказать пока трудно. Результаты контрольных матчей тоже не дают информации, влияющей на расклад сил. Пока что кажется, что соперники стоят друг друга. И красно-белые, и красно-синие после кризисных времен начали оживать перед зимними каникулами, но с учетом всех изменений только сама игра покажет, продолжится ли этот прогресс.
Для нового главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, пожалуй, не лучший вариант дебютировать с дерби, зато в случае успеха можно в одночасье завоевать любовь болельщиков. В штабе ЦСКА тоже произошли изменения, воссоединились братья Березуцкие, и их совместная работа обещает много интересного. Дерби первого круга, напомним, завершилось победой армейцев со счетом 1:0 благодаря голу Антона Заболотного в концовке. На что ставить в этот раз? Исход противостояния в последние годы было трудно предугадать, а в нынешней ситуации, наверное, и не стоит — это именно гадание. Главное московское дерби всегда выходит сверхупорным, но не балует болельщиков большим числом забитых мячей. Ставка на тотал меньше — осторожная, зато самая понятная.
Прогноз: победа «Севильи» и обе забьют за 4.70
В этом сезоне севильское дерби особенно интересно — ведь оба клуба на подъеме и радуют своих болельщиков результатами на разных фронтах. «Севилья» — единственный конкурент мадридского «Реала» в борьбе за чемпионский титул, а «Бетис» идет сразу следом. Оба севильских клуба только что синхронно решили задачу выхода в ⅛ финала Лиги Европы, хотя и тем, и тем пришлось помучиться с загребским «Динамо» и петербургским «Зенитом». «Севилья» и вовсе проиграла в Хорватии, а «Бетису» повезло дома со случайным фолом Александра Ерохина, лишившим «Зенит» гола на 90-й минуте.
В последние годы успех в противостоянии чаще сопутствует красной половине главного города Андалусии: на счету «Севильи» 4 победы в 6 последних дерби, включая гостевую встречу первого круга (2:0), «Бетис» победил лишь раз. Матчи часто получаются результативными, в среднем 2,17 гола за игру. Оба клуба неплохо проводят ротацию и должны подойти к битве достаточно свежими и без значительных потерь. Правда, наставник «Севильи» Хулен Лопетеги не может рассчитывать на травмированных Эрика Ламелу и Сусо. Если исходить из качества игры, «Севилья» — все еще фаворит, хотя бело-зеленые здорово подтянулись к конкурентам. Матч пройдет на «Рамон Санчес Писхуан», где «Севилья» в чемпионате последний раз проигрывала 15 туров назад. Вряд ли проиграет и теперь, но «зеленые» точно дадут ей бой.
Прогноз: победа «Ливерпуля» в основное время за 2.16
«Челси» и «Ливерпуль» пропускают предстоящий тур Английской Премьер-лиги по более чем уважительной причине: «синие» и «красные» сразятся друг с другом на поле «Уэмбли» за трофей — Кубок английской лиги. «Челси» Томаса Тухеля проводит неровный, но добротный сезон и был бы фаворитом против почти любого клуба Англии, но не «Ливерпуля», который сильнее его во всем. Несмотря на огромное количество трудностей с календарем, коронавирусом и прочими обстоятельствами Юрген Клопп твердой рукой ведет свою команду к успехам во всех турнирах, в которых «Ливерпуль» принимает участие.
В каждом из них «Ливерпуль» претендует на титул, даже в чемпионате, где еще недавно «Манчестер Сити» казался недосягаемым. С учетом Лиги чемпионов, Кубка лиги и Кубка у «Ливерпуля» на сегодня 9 побед подряд с общей разницей мячей 25:3, и уязвимых мест у «красных» не видно. «Челси» продолжает неплохую серию из 6 побед подряд плюс может похвастать трофеем клубного чемпионата мира, но «Ливерпуль» таким не удивишь — его они тоже недавно брали. Обе очных встречи «Челси» и «Ливерпуля» в этом сезоне завершились вничью, но сейчас ничьей быть не может — это финал. Тем не менее, подопечным Томаса Тухеля надо будет очень постараться, чтобы не уступить в основные 90 минут матча, Мо Салах и компания вряд ли позволят им это сделать.
Прогноз: обе забьют за 1.64
Встреча собратьев по несчастью в еврокубках: «Лацио» и «Наполи» в четверг синхронно вылетели из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей «Порту» и «Барселоне» соответственно, хотя после первых игр в гостях, казалось, что перспективы пройти в ⅛ финала есть. Однако «Наполи» попал под разогнавшуюся команду Хави, уступив на своем поле 2:4 без особых шансов, в «Лацио» вновь вел в счете в Риме с португальцами и снова упустил преимущество.
Казалось бы, в нынешнем сезоне «Лацио» уступает «Наполи» почти во всем — игре, результатах, очках — кроме забитых мячей. Их у «лациале» 53 против 47 неаполитанских. Все дело в том, у «Лацио» есть супербомбардир Чиро Иммобиле, на чьем счету почти половина этих голов. В 9 последних матчах Иммобиле забил 8 голов. Вероятность того, что он огорчит и «Наполи», крайне высока. В то же время и «Наполи» без забитых голов с поля не уходит, даже в ворота «Барсы» неаполитанцы отгрузили три. Исход матча в борьбе за еврокубковые места неопределенный, а вот на голы с обеих сторон можно поставить смело.
Прогноз: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 за 2.41
Каталонский клуб явно переживает возрождение, демонстрирует интересный футбол, потихоньку улучшает свои позиции в Ла Лиге и после уверенной победы над «Наполи», по-видимому, является одним из главных претендентов на победу в Лиге Европы, турнира, само участие «Барселоны» в котором выглядит крайне непривычно и странно. Баски из Бильбао тоже на подъеме, рвутся в финал Кубка, из которого как раз они «Барсу» и выбили чуть ранее, а неделю назад разгромили в дерби не самый слабый «Реал Сосьедад» со счетом 4:0.
Тем не менее, в этом матче «Атлетику» придется трудно. В команде не могут не держать в уме предстоящий ответный полуфинал Кубка с «Валенсией», а «Барсе» крайне важно набирать максимум очков, чтобы закрепиться в топ-3 и, кто знает, возможно, навязать борьбу и идущей на втором месте «Севилье».
В том, что хозяева забьют, нет почти никаких сомнений. Даже за время нынешнего переходного периода постройки новой команды «Барселона» забивает в 15 матчах подряд, после крупного поражения от «Баварии» еще в Лиге чемпионов аж 8 декабря. Команда Хави должна добиваться домашней победы, причем имеет смысл добавить к этому тотал больше 2.5, потому что каталонцы разнообразно и много атакуют, а «Атлетик» отлично и остро огрызается.
Игорь Борунов