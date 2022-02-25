Дерби Москвы и Севильи, финал на «Уэмбли» и другие яркие матчи выходных

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.90

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 19, 26.02.2022, 19:00 Спартак - ЦСКА -

Российский футбол возвращается в обстановке неопределенности и в первый же день после паузы грянет самым громким дерби. Говорить о состоянии команд после тренировочных сборов всегда сложно, а сейчас — особенно. Оба московских клуба активно провели трансферное окно, заявив целый ряд новичков, в основном легионеров из дальнего зарубежья, но кто из них и как сумеет проявить себя в первом же официальном матче — сказать пока трудно. Результаты контрольных матчей тоже не дают информации, влияющей на расклад сил. Пока что кажется, что соперники стоят друг друга. И красно-белые, и красно-синие после кризисных времен начали оживать перед зимними каникулами, но с учетом всех изменений только сама игра покажет, продолжится ли этот прогресс.

Для нового главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, пожалуй, не лучший вариант дебютировать с дерби, зато в случае успеха можно в одночасье завоевать любовь болельщиков. В штабе ЦСКА тоже произошли изменения, воссоединились братья Березуцкие, и их совместная работа обещает много интересного. Дерби первого круга, напомним, завершилось победой армейцев со счетом 1:0 благодаря голу Антона Заболотного в концовке. На что ставить в этот раз? Исход противостояния в последние годы было трудно предугадать, а в нынешней ситуации, наверное, и не стоит — это именно гадание. Главное московское дерби всегда выходит сверхупорным, но не балует болельщиков большим числом забитых мячей. Ставка на тотал меньше — осторожная, зато самая понятная.

Прогноз: победа «Севильи» и обе забьют за 4.70

Футбол Испания 2021/2022 Тур 26, 27.02.2022, 18:15 Севилья - Бетис -

В этом сезоне севильское дерби особенно интересно — ведь оба клуба на подъеме и радуют своих болельщиков результатами на разных фронтах. «Севилья» — единственный конкурент мадридского «Реала» в борьбе за чемпионский титул, а «Бетис» идет сразу следом. Оба севильских клуба только что синхронно решили задачу выхода в ⅛ финала Лиги Европы, хотя и тем, и тем пришлось помучиться с загребским «Динамо» и петербургским «Зенитом». «Севилья» и вовсе проиграла в Хорватии, а «Бетису» повезло дома со случайным фолом Александра Ерохина, лишившим «Зенит» гола на 90-й минуте.

В последние годы успех в противостоянии чаще сопутствует красной половине главного города Андалусии: на счету «Севильи» 4 победы в 6 последних дерби, включая гостевую встречу первого круга (2:0), «Бетис» победил лишь раз. Матчи часто получаются результативными, в среднем 2,17 гола за игру. Оба клуба неплохо проводят ротацию и должны подойти к битве достаточно свежими и без значительных потерь. Правда, наставник «Севильи» Хулен Лопетеги не может рассчитывать на травмированных Эрика Ламелу и Сусо. Если исходить из качества игры, «Севилья» — все еще фаворит, хотя бело-зеленые здорово подтянулись к конкурентам. Матч пройдет на «Рамон Санчес Писхуан», где «Севилья» в чемпионате последний раз проигрывала 15 туров назад. Вряд ли проиграет и теперь, но «зеленые» точно дадут ей бой.

Прогноз: победа «Ливерпуля» в основное время за 2.16

«Челси» и «Ливерпуль» пропускают предстоящий тур Английской Премьер-лиги по более чем уважительной причине: «синие» и «красные» сразятся друг с другом на поле «Уэмбли» за трофей — Кубок английской лиги. «Челси» Томаса Тухеля проводит неровный, но добротный сезон и был бы фаворитом против почти любого клуба Англии, но не «Ливерпуля», который сильнее его во всем. Несмотря на огромное количество трудностей с календарем, коронавирусом и прочими обстоятельствами Юрген Клопп твердой рукой ведет свою команду к успехам во всех турнирах, в которых «Ливерпуль» принимает участие.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZ9UwQFodVy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZ9UwQFodVy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZ9UwQFodVy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от The Carabao Cup (@thecarabaocup)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В каждом из них «Ливерпуль» претендует на титул, даже в чемпионате, где еще недавно «Манчестер Сити» казался недосягаемым. С учетом Лиги чемпионов, Кубка лиги и Кубка у «Ливерпуля» на сегодня 9 побед подряд с общей разницей мячей 25:3, и уязвимых мест у «красных» не видно. «Челси» продолжает неплохую серию из 6 побед подряд плюс может похвастать трофеем клубного чемпионата мира, но «Ливерпуль» таким не удивишь — его они тоже недавно брали. Обе очных встречи «Челси» и «Ливерпуля» в этом сезоне завершились вничью, но сейчас ничьей быть не может — это финал. Тем не менее, подопечным Томаса Тухеля надо будет очень постараться, чтобы не уступить в основные 90 минут матча, Мо Салах и компания вряд ли позволят им это сделать.

Прогноз: обе забьют за 1.64

Футбол Италия 2021/2022 Тур 27, 27.02.2022, 22:45 Лацио - Наполи -

Встреча собратьев по несчастью в еврокубках: «Лацио» и «Наполи» в четверг синхронно вылетели из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей «Порту» и «Барселоне» соответственно, хотя после первых игр в гостях, казалось, что перспективы пройти в ⅛ финала есть. Однако «Наполи» попал под разогнавшуюся команду Хави, уступив на своем поле 2:4 без особых шансов, в «Лацио» вновь вел в счете в Риме с португальцами и снова упустил преимущество.

Казалось бы, в нынешнем сезоне «Лацио» уступает «Наполи» почти во всем — игре, результатах, очках — кроме забитых мячей. Их у «лациале» 53 против 47 неаполитанских. Все дело в том, у «Лацио» есть супербомбардир Чиро Иммобиле, на чьем счету почти половина этих голов. В 9 последних матчах Иммобиле забил 8 голов. Вероятность того, что он огорчит и «Наполи», крайне высока. В то же время и «Наполи» без забитых голов с поля не уходит, даже в ворота «Барсы» неаполитанцы отгрузили три. Исход матча в борьбе за еврокубковые места неопределенный, а вот на голы с обеих сторон можно поставить смело.

Прогноз: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 за 2.41

Футбол Испания 2021/2022 Тур 26, 27.02.2022, 23:00 Барселона - Атлетик -

Каталонский клуб явно переживает возрождение, демонстрирует интересный футбол, потихоньку улучшает свои позиции в Ла Лиге и после уверенной победы над «Наполи», по-видимому, является одним из главных претендентов на победу в Лиге Европы, турнира, само участие «Барселоны» в котором выглядит крайне непривычно и странно. Баски из Бильбао тоже на подъеме, рвутся в финал Кубка, из которого как раз они «Барсу» и выбили чуть ранее, а неделю назад разгромили в дерби не самый слабый «Реал Сосьедад» со счетом 4:0.

Тем не менее, в этом матче «Атлетику» придется трудно. В команде не могут не держать в уме предстоящий ответный полуфинал Кубка с «Валенсией», а «Барсе» крайне важно набирать максимум очков, чтобы закрепиться в топ-3 и, кто знает, возможно, навязать борьбу и идущей на втором месте «Севилье».

В том, что хозяева забьют, нет почти никаких сомнений. Даже за время нынешнего переходного периода постройки новой команды «Барселона» забивает в 15 матчах подряд, после крупного поражения от «Баварии» еще в Лиге чемпионов аж 8 декабря. Команда Хави должна добиваться домашней победы, причем имеет смысл добавить к этому тотал больше 2.5, потому что каталонцы разнообразно и много атакуют, а «Атлетик» отлично и остро огрызается.