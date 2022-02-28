Победа «Зенита» и много голов: прогноз на матч с «Рубином»
Слуцкий в гостях у Семака.
Слуцкий в гостях у Семака.
«Зенит» к рестарту РПЛ уже провел два официальных матча. В Лиге Европы чуда не случилось, и чемпион России уступил третьей команде Испании. В ответной игре команда Семак уже выглядела гораздо лучше, чем в домашней, и «Бетису» повезло, что матч закончился 0:0. В конце встречи Чистяков забил гол, позволявший перевести игру в дополнительное время, но ВАР увидел, что этому предшествовал фол в атаке. «Динамо» свой матч выиграло, так что «Зенит» начинает неделю на непривычном втором месте в таблице РПЛ.
«Рубин» к возобновлению чемпионата подошел в противоречивом состоянии. Зимой команду сотрясали конфликты, клуб шумно расстался с форвардом Деспотовичем, отдал Игнатьева «Крыльям». Взамен пришли нападающий Лисакович, полузащитники Ломовицкий из «Спартака» и Кучаев из ЦСКА, из Самары также вернули защитника Бегича. Спад в первой части чемпионата после удачного прошлого сезона (там было 4-е место) давит на игроков и на Слуцкого, ближайшие матчи покажут, как они с этим справляются.
У «Зенита» не сыграют Ракицкий и Кузяев, но в матчах чемпионата России это не должно стать проблемой для Семака. В обороне все лучше проявляет себя Чистяков, в центре поля связывает защиту с атакой Вендел. «Рубин» в межсезонье не проиграл ни одного матча (2 победы, 6 ничьих), лучшим бомбардиром 4 голами стал Онугха. Но статистика в контрольных играх редко переносится один в один н официальные встречи. Казанцам сложно будет что-то противопоставить чемпиону России. БК «Марафон» предлагает на победу «Зенита» с форой −1,5 коэффициент 1,9. Также хорошо смотрится вариант с тоталом больше 3 за 1,85 в БК «Фонбет».
Андрей Санталов