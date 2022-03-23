Эту серию уже не спасти: прогноз на матч «Динамо» — ЦСКА

«Динамо» проиграло первые два матча в серии, так что в третьей игре с первых минут вышел вратарь Еременко. Бело-голубые осторожно провели первый период и при небольшом везении сохранили нули на табло. А во второй 20-минутке после пропущенного гола динамовцы проснулись и прижали армейцев к воротам — 19:5 по броскам! Подопечным Кудашова удалось сравнять счет, а вот выйти вперед они не смогли, хотя моменты были. Дальше же уже пошла игра до первой шайбы, и отличиться удалось ЦСКА — 2:1 в матче и 3−0 в серии.

У армейцев в этой серии забивают игроки из разных звеньев, и это один из секретов их успеха. В третьем матче отличились защитник Провольнев (почти не играл в регулярке) и форвард Панкратов (1 гол в регулярке). У ЦСКА пока не работает большинство, 0 голов в трех играх, но ни разу при численном преимуществе не отличилось и «Динамо». А в равных составах перевес обычно на стороне армейцев. Большая роль в этом вратаря Федотова — его уверенность явно передается полевым игрокам. У соперника такой надежности нет.

Кажется, в третьем матче у «Динамо» были лучшие шансы переломить ход серии. Скорости, агрессия, броски — все было во втором периоде, не хватило только голов. Армейцы выдержали этот натиск и все равно победили. Теперь же и остался всего шаг до финала Западной конференции, и они могут сделать его уже сегодня. На победу ЦСКА с учетом овертайма можно поставить в БК «Марафон» за 1,81. Также интересно смотрится победа армейцев по броскам за 2.9 в БК «Бетсити». В решающем матче с «Локо» они просто уничтожили соперника — 40:19. Тут может быть что-то похожее.